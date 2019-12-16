Пить кофе и жить в старом замке: в Шотландии появилась интересная вакансия









Как пишет издание Lonely Planet, работника ожидает не только зарплата в пять тысяч долларов, но и личный дворецкий, пятиразовое питание, уроки от шеф-повара и спа-процедуры. Последние основаны на кофе.





Работника определят по итогам конкурса после 21 декабря. Ему также будет разрешено отправиться жить в замок не одному, а с близким человеком.





Напомним, замок Карлоури располагается рядом со столицей Шотландии Эдинбургом и был построен в 1852 году. Отметим, что на год позже, в 1853 году появился и работодатель - компания Gevalia Coffee.



