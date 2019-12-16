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Пить кофе и жить в старом замке: в Шотландии появилась интересная вакансия

17.12.2019 10:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Карлоури, ищет кофейная компания Gevalia Coffee.



Как пишет издание Lonely Planet, работника ожидает не только зарплата в пять тысяч долларов, но и личный дворецкий, пятиразовое питание, уроки от шеф-повара и спа-процедуры. Последние основаны на кофе.

Работника определят по итогам конкурса после 21 декабря. Ему также будет разрешено отправиться жить в замок не одному, а с близким человеком.

Напомним, замок Карлоури располагается рядом со столицей Шотландии Эдинбургом и был построен в 1852 году. Отметим, что на год позже, в 1853 году появился и работодатель - компания Gevalia Coffee.
 
 
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Сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Карлоури, ищет кофейная компания Gevalia Coffee.
 
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