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Сальдо внешней торговли в октябре стало отрицательным

17.12.2019 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В октябре текущего года сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ составило минус 111,5 млн. долларов против минус 58 млн. долларов в октябре 2018 года.

По данным Национального банка РБ, по сравнению с сентябрем текущего года данное сальдо в октябре снизилось на 282,6 млн. долларов. Это сезонное уменьшение.

Ухудшение показателей обусловлено изменениями во внешней торговле товарами. Экспорт товаров в ценах ФОБ в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 131,1 млн. долларов и составил 2 688,1 млн. долларов, что оказалось намного меньше, чем год назад.

При этом импорт товаров в ценах ФОБ вырос по сравнению с сентябрем на 58,1 млн. долларов и составил 3 130,8 млн. долларов. Это больше, чем в октябре прошлого года.

В результате сальдо внешней торговли товарами в октябре составило минус 442,7 млн. долларов против минус 253,5 млн. долларов в сентябре и минус 333 млн. долларов в октябре прошлого года.

В октябре ухудшилось состояние и во внешней торговле услугами, правда только по сравнению с сентябрем текущего года, в то время как по сравнению с прошлым годом дела шли намного лучше.

А именно, экспорт услуг в октябре текущего года снизился по сравнению с сентябрем на 88,2 млн. долларов и составил 844,1 млн. долларов. А импорт услуг вырос на 5,2 млн. долларов — до 512,9 млн. долларов. 

Соответственно, сальдо внешней торговли услугами в октябре снизилось до 331,2 млн. долларов с 424,6 млн. долларов в сентябре. Но год назад сальдо равнялось 275 млн. долларов, то есть за год ситуация улучшилась.


В целом за январь—октябрь текущего года сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ снизилось до 559,3 млн. долларов с 1 029,1 млн. долларов за аналогичный период прошлого года.

При этом сальдо внешней торговли товарами достигло минус 2 536 млн. долларов против минус 1 798,1 млн. долларов за январь—октябрь прошлого года. Зато сальдо внешней торговли услугами выросло до 3 095,1 млн. долларов с 2 827,2 млн. долларов.

При этом внешнеторговый оборот РБ за десять месяцев текущего года снизился на 1% и составил 68 665,3 млн. долларов.
 
 
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В октябре текущего года сальдо внешней торговли товарами и услугами РБ составило минус 111,5 млн. долларов против минус 58 млн. долларов в октябре 2018 года.
 
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