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20 и 21 декабря в Минске снова будут протестовать против интеграции с РФ

17.12.2019 12:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оппозиция рассказала о своих планах на 20 и 21 декабря. Планируется, что в Минске пройдут две акции протеста против интеграции с Россией. 

Как сообщил накануне во время пресс-конференции сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия»  Павел Северинец, на 20 декабря в Минске запланировано проведение митинга, после него пройдет шествие по центру города продолжительностью около двух часов. Завершат  акцию протеста живой цепью. В оргкомитет акции 20 декабря вошли представители 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений.  

Еще один митинг в центре Минска  анонсировал заместитель председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький. Мероприятие пройдет 21 декабря.

Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска прошли две 5-часовые акции протеста против интеграции с РФ.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Оппозиция рассказала о своих планах на 20 и 21 декабря. Планируется, что в Минске пройдут две акции протеста против интеграции с Россией. 
 
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