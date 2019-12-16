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20 и 21 декабря в Минске снова будут протестовать против интеграции с РФ
Источник материала: БДГ
Оппозиция рассказала о своих планах на 20 и 21 декабря. Планируется, что в Минске пройдут две акции протеста против интеграции с Россией.
Как сообщил накануне во время пресс-конференции сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, на 20 декабря в Минске запланировано проведение митинга, после него пройдет шествие по центру города продолжительностью около двух часов. Завершат акцию протеста живой цепью. В оргкомитет акции 20 декабря вошли представители 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений.
Еще один митинг в центре Минска анонсировал заместитель председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький. Мероприятие пройдет 21 декабря.
Напомним, что 7 и 8 декабря в центре Минска
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Оппозиция рассказала о своих планах на 20 и 21 декабря. Планируется, что в Минске пройдут две акции протеста против интеграции с Россией.
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