20 и 21 декабря в Минске снова будут протестовать против интеграции с РФ

Оппозиция рассказала о своих планах на 20 и 21 декабря. Планируется, что в Минске пройдут две акции протеста против интеграции с Россией.

Как сообщил накануне во время пресс-конференции сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, на 20 декабря в Минске запланировано проведение митинга, после него пройдет шествие по центру города продолжительностью около двух часов. Завершат акцию протеста живой цепью. В оргкомитет акции 20 декабря вошли представители 15 организаций — политических партий, общественных объединений и движений.

Еще один митинг в центре Минска анонсировал заместитель председателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький. Мероприятие пройдет 21 декабря.