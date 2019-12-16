Качественная вентиляция в загородном доме — комфорт и здоровье всех жильцов

Практически треть своей жизни
человек проводит в помещении. Поэтому очень важно, чтобы воздух, которым он
дышит, был максимально свежим и чистым, без частиц пыли, бактерий и спор
плесени. Грамотная
Отсутствие нормального воздухообмена негативно сказывается не только на самочувствии жильцов, но и на отделке жилища. Повышенная влажность приводит к распространению грибков и плесени, которые портят стены и мебель. Раньше загородные дома практически не оборудовались вентиляцией, поэтому воздух в них зачастую был затхлый и сырой.
Сегодня же наличие вентиляционных систем в частном секторе – это не роскошь, а необходимость, которая позволит сполна позаботиться о здоровье и комфорте своих близких, и сохранности имущества.
Виды вентиляции:
- Естественная – система представляет собой каналы вертикального типа, начинающиеся в помещении и заканчивающиеся на крыше. Перепады температур на входе и выходе канала обеспечивают движение воздуха. Сила тяги зависит от таких аспектов: наличие сужений и поворотов, сечение и высока каналов, их теплоизоляция.
- Приточно-вытяжная или принудительная вентиляция – это механическая система, которая способна не только вентилировать воздух, но и очищать, нагревать или охлаждать его. В ее состав входят приточные вентиляторы, очистительные фильтры, воздуховодные магистрали, клапаны обратной тяги, приборы контроля температуры воздуха.
Система приточно-вытяжной вентиляции автоматизирована и контролируется при помощи специальных датчиков. С ее помощью можно добиться качественной аэрации всех помещений в загородном доме. К тому же принудительная вентиляция дает возможность сэкономить на обогреве здания до 25% энергии.
Как узнать, что система вентиляции вашего дома не работает в полном объеме
Существует целый ряд признаков, по которым можно определить неэффективную работу вентиляционных систем:
- в помещении отмечается повышенный уровень влажности;
- на окнах образуется конденсат;
- наличие плесени на стенах, на мебели и вещах обихода;
- уменьшение срока службы бытовых приборов;
- возникновение неприятных запахов;
- проблемы со здоровьем: аллергия, болезни дыхательных путей, частые инфекции.
Если отмечаются хотя бы несколько из этих признаков, то необходимо задуматься об обустройстве более качественных вентиляционных систем. К тому же стоит помнить, что недостаточно просто установить вентиляцию – необходимо также обеспечить ее качественное обслуживание, чтобы она работала без перебоев. Регулярный контроль над ее функционированием позволит избежать возникновения вышеперечисленных проблем.
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