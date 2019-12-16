Качественная вентиляция в загородном доме — комфорт и здоровье всех жильцов

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото носи иллюстративный характер

Практически треть своей жизни человек проводит в помещении. Поэтому очень важно, чтобы воздух, которым он дышит, был максимально свежим и чистым, без частиц пыли, бактерий и спор плесени. Грамотная наладка системы вентиляции частного дома – это залог здоровья и комфорта всех проживающих в нем людей. Она обеспечивает приток свежего воздуха и отток старого.

Отсутствие нормального воздухообмена негативно сказывается не только на самочувствии жильцов, но и на отделке жилища. Повышенная влажность приводит к распространению грибков и плесени, которые портят стены и мебель. Раньше загородные дома практически не оборудовались вентиляцией, поэтому воздух в них зачастую был затхлый и сырой.

Сегодня же наличие вентиляционных систем в частном секторе – это не роскошь, а необходимость, которая позволит сполна позаботиться о здоровье и комфорте своих близких, и сохранности имущества.

Виды вентиляции:

Естественная – система представляет собой каналы вертикального типа, начинающиеся в помещении и заканчивающиеся на крыше. Перепады температур на входе и выходе канала обеспечивают движение воздуха. Сила тяги зависит от таких аспектов: наличие сужений и поворотов, сечение и высока каналов, их теплоизоляция.

Приточно-вытяжная или принудительная вентиляция – это механическая система, которая способна не только вентилировать воздух, но и очищать, нагревать или охлаждать его. В ее состав входят приточные вентиляторы, очистительные фильтры, воздуховодные магистрали, клапаны обратной тяги, приборы контроля температуры воздуха.

Система приточно-вытяжной вентиляции автоматизирована и контролируется при помощи специальных датчиков. С ее помощью можно добиться качественной аэрации всех помещений в загородном доме. К тому же принудительная вентиляция дает возможность сэкономить на обогреве здания до 25% энергии.

Как узнать, что система вентиляции вашего дома не работает в полном объеме

Существует целый ряд признаков, по которым можно определить неэффективную работу вентиляционных систем:

в помещении отмечается повышенный уровень влажности;

на окнах образуется конденсат;

наличие плесени на стенах, на мебели и вещах обихода;

уменьшение срока службы бытовых приборов;

возникновение неприятных запахов;

проблемы со здоровьем: аллергия, болезни дыхательных путей, частые инфекции.

Если отмечаются хотя бы несколько из этих признаков, то необходимо задуматься об обустройстве более качественных вентиляционных систем. К тому же стоит помнить, что недостаточно просто установить вентиляцию – необходимо также обеспечить ее качественное обслуживание, чтобы она работала без перебоев. Регулярный контроль над ее функционированием позволит избежать возникновения вышеперечисленных проблем.

Источник: https://hvm.by/uslugi/montazh-sistem-ventilyacii.html

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