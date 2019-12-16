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Гродненскую гостиница «Беларусь» откроют следующем летом. Смотрите, какой она будет
Источник материала: Tut.by
Гостиница «Беларусь», которую в 2018 году Гродно продали. Смотрите, как она будет выглядеть после реконструкции">продали частному инвестору за 2 млн долларов, откроется уже летом следующего года. Планируется, что она будет принимать гостей фестиваля национальных культур,
Сейчас в гостинице идет капитальное обновление. В модернизацию уже вложен миллион долларов. Все старое убрали, создается новый облик гостиницы — и, по утверждению его хозяев, обновленная «Беларусь» станет трехзвездочным отелем.
— Работы разбиты на несколько очередей, к маю следующего года планируем открыть первый комплекс гостиницы — три этажа под категорию трехзвездочного отеля. Сюда также входят благоустройство прилегающей территории и кардинальное изменение самого облика гостиницы, — рассказал Анатолий Войтик.
Такой же категории будут соответствовать 7, 6 и 5-й этажи «Беларуси». Проектом предусмотрены комфортабельные номера по евростандартам.
В июле 2020-го начнется реализация второго этапа проекта. В это время здесь откроют ресторан и кафе.
Далее, как рассказал директор ОАО «Барановичиспецстрой» Андрей Можейко, будут открыты конференц-зал и помещения под аренду. Весь комплекс планируют открыть к концу 2020 года.
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Гостиница «Беларусь» в 2018 году продали частному инвестору за 2 млн долларов.
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