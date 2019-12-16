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Гродненскую гостиница «Беларусь» откроют следующем летом. Смотрите, какой она будет

17.12.2019 12:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гостиница «Беларусь», которую в 2018 году Гродно продали. Смотрите, как она будет выглядеть после реконструкции">продали частному инвестору за 2 млн долларов, откроется уже летом следующего года. Планируется, что она будет принимать гостей фестиваля национальных культур, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Сейчас в гостинице идет капитальное обновление. В модернизацию уже вложен миллион долларов. Все старое убрали, создается новый облик гостиницы — и, по утверждению его хозяев, обновленная «Беларусь» станет трехзвездочным отелем.

— Работы разбиты на несколько очередей, к маю следующего года планируем открыть первый комплекс гостиницы — три этажа под категорию трехзвездочного отеля. Сюда также входят благоустройство прилегающей территории и кардинальное изменение самого облика гостиницы, — рассказал Анатолий Войтик.


Фото: grodnonews.by

Такой же категории будут соответствовать 7, 6 и 5-й этажи «Беларуси». Проектом предусмотрены комфортабельные номера по евростандартам.

В июле 2020-го начнется реализация второго этапа проекта. В это время здесь откроют ресторан и кафе.


Фото: grodnonews.by

Далее, как рассказал директор ОАО «Барановичиспецстрой» Андрей Можейко, будут открыты конференц-зал и помещения под аренду. Весь комплекс планируют открыть к концу 2020 года.

Гостиница «Беларусь» была построена в 1968 году и тогда считалась самой крупной в Гродно. В ней 188 номеров на 242 места. Несколько лет назад провели модернизацию на нескольких этажах, а вот ресторан из-за запрета санэпидслужбы открыть не удалось, так как его пищеблок нужно полностью модернизировать.

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Теги: Гродно
 
 
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Гостиница «Беларусь» в 2018 году продали частному инвестору за 2 млн долларов.
 
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