Как встречать Новый год православным верующим

Источник материала: Асiповiцкi край

Празднуя его в светской среде, православный человек должен помнить замечательный принцип, указанный апостолом Павлом: «Не дать повод ищущим повода» (2 Кор. 11: 12). С одной стороны, не окунаться в светский мир повального объедения и пьянства, с другой — не вести себя подобно фарисеям, слепо исполняя закон, забыв при этом цель и предназначение всех внешних аспектов религиозной жизни! Главное — встречать Новый год с молитвой, в кругу семьи, сохранять мир, допуская веселье, но при этом не теряя чувства меры.