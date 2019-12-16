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Как встречать Новый год православным верующим

17.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Празднуя его в светской среде, православный человек должен помнить замечательный принцип, указанный апостолом Павлом: «Не дать повод ищущим повода» (2 Кор. 11: 12). С одной стороны, не окунаться в светский мир повального объедения и пьянства, с другой — не вести себя подобно фарисеям, слепо исполняя закон, забыв при этом цель и предназначение всех внешних аспектов религиозной жизни! Главное — встречать Новый год с молитвой, в кругу семьи, сохранять мир, допуская веселье, но при этом не теряя чувства меры.

 
 
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Празднуя его в светской среде, православный человек должен помнить замечательный принцип, указанный апостолом Павлом: «Не дать повод ищущим повода» (2 Кор. 11:...
 
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