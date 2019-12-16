5 признаков того, что с этим человеком не стоит начинать отношения ⛔

Источник материала: Tut.by

Когда мы в отношениях чувствуем себя несчастливо, постоянно корим себя: «Я же так и знала, что он ***ак! Надо было сразу от него бежать…». Чтобы такие случаи повторялись как можно реже, мы попросили психолога Сергея Зизюка выделить признаки, по которым сразу можно понять: здоровые отношения здесь не построишь. Справедливости ради отметим, что для мужчин советы тоже справедливы: девушки с такими «звоночками» опасны не меньше.



Сергей Зизюк. Фото из личного архива

1. Его слишком много

— Когда на этапе взаимных ухаживаний человек уделяет вам много своего времени, это может показаться довольно приятным. Но у этой медали есть и другая сторона. Такое поведение может оказаться не просто страстной влюбленностью, а признаком зависимой личности. Такая личность стремится избежать одиночества, делая другого своей частью.

Чем это опасно? Тем, что такой партнер может начать управлять и вашим временем, манипулируя чувством вины: «Я же нахожу на тебя время, почему ты не можешь перенести встречу с друзьями и отложить поездку к родителям, чтобы побыть со мной?». В таких отношениях из-за бесконечных телефонных разговоров незаметно падает эффективность труда, ухудшаются отношения с друзьями и близкими из-за того, что с ними редко видятся и так далее. Вступая в отношения, важно соблюдать баланс, чтобы не потерять то, что было нажито до встречи с партнером.

2. Вас пытаются переделать

— Любить — значит уважать другого, а уважение — это способность видеть другого человека целиком, принимая его индивидуальность. Когда вы слышите от партнера «ты бы нравилась мне больше, если бы похудела», «тебе бы больше зарабатывать» и другие похожие фразы — вас хотят переделать. Ни любви, ни уважения здесь нет.

В здоровых отношениях человек заинтересован в том, чтобы его партнер развивался по собственному пути, а не в том, чтобы пользоваться им в своих интересах. Иными словами, если вас любят, то любят, как есть, а не таким, каким вы нужны для своих целей.

3. Вам садятся на шею

— Как правило, все начинается с мелочей. Сначала от партнера исходит мало инициативы, он занимает пассивную позицию в решении совместных вопросов (совместного времяпровождения, к примеру), не предпринимает шагов к сближению после разногласий и так постепенно садится на шею и возлагает всю ответственность на вас. Вы и не заметите, как станете ответственны за то, чем он будет завтракать и что оденет завтра на работу.



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При неблагоприятном исходе виноватой стороной тоже окажетесь вы, о чем вам непременно напомнят. Любить — это прежде всего давать, а не получать. То есть делиться своими интересами, знаниями, мыслями, настроением и заботой, тем самым обогащая другого. А не делать его средством или функцией для удовлетворения своих потребностей. Собственные потребности каждый должен удовлетворять самостоятельно, либо по принципу добровольного обмена, а совместные решения принимать совместно.

4. Вас не берут во внимание

— Противоположная крайность. Сначала партнер кажется надежным и уверенным, проявляет много инициативы, быстро принимает решения. У вас отпадает необходимость забивать голову пустяками, ведь на него во всем можно положиться. Но иногда за всем этим могут скрываться и садистические наклонности, которые довольно скоро себя проявляют, если они есть.

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Такие партнеры выдают собственные представления за ваши потребности, незаметно лишая вас права голоса: как он сказал — так и будет. А если ваше мнение идет в разрез, то это потому, что вы «ничего не смыслите». Такие отношения напоминают карточную игру «в дурака», правила которой будут меняться каждый раз в зависимости от того, какие карты на руках у оппонента. Играть в такую игру одному невозможно, поэтому садистическая личность зависит от партнера. Единственный способ выйти из таких отношений — перестать подыгрывать. Правда, вошедшим в роль жертвы, сделать это бывает достаточно сложно.

5. Вам не доверяют

— Чаще всего недоверие выражается в ревности, которую на начальных этапах отношений многие встречают даже с некоторой радостью, потому что воспринимают как проявление небезразличия. Однако со временем это может перерасти в чрезмерную подозрительность, беспочвенные обвинения и контроль со стороны партнера, что способно сильно отравить вам жизнь.



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И все бы ничего, если бы оправдания в вашей невиновности хоть как-то повышали доверие к вам. Как правило, все обстоит как раз наоборот. Потому что в основе ревности лежат собственная неуверенность, страх одиночества, и никакие оправдания не могут их закрыть. Ревность отражает стремление обладать другим человеком и нежелание принимать его свободу, в то время как любовь подразумевает добровольный союз двух людей.