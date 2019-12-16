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Федерация хоккея оценила выступление «молодежки» на ЧМ в Минске

17.12.2019 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполком Федерации хоккея Беларуси признал выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе неудовлетворительным, сообщает hockey.by.


Фото: Виталий Горбатюк, hockey.by

«При подготовке команды к чемпионату мира спортсменам были созданы все необходимые условия, проведены все запланированные учебно-тренировочные сборы, осуществлено материально-техническое обеспечение. По мнению ФХБ, основной причиной невыполнения задачи, поставленной перед командой U20, стала неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата», — говорится в пресс-релизе федерации.

Также было решено расформировать команду «Беларусь U20», которая выступает в «Париматч-Экстралиге Б».

Напомним, что белорусская «молодежка» была явным фаворитом домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, но заняла третье место, проиграв Латвии и Норвегии. Единственную путевку завоевала команда Австрии.

 
 
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Исполком Федерации хоккея Беларуси признал выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе неудовлетворительным.
 
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