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Федерация хоккея оценила выступление «молодежки» на ЧМ в Минске
Источник материала: Tut.by
Исполком Федерации хоккея Беларуси признал выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе неудовлетворительным,
«При подготовке команды к чемпионату мира спортсменам были созданы все необходимые условия, проведены все запланированные учебно-тренировочные сборы, осуществлено материально-техническое обеспечение. По мнению ФХБ, основной причиной невыполнения задачи, поставленной перед командой U20, стала неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата», — говорится в пресс-релизе федерации.
Также было решено расформировать команду «Беларусь U20», которая выступает в «Париматч-Экстралиге Б».
Напомним, что белорусская «молодежка» была явным фаворитом домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, но заняла третье место, проиграв Латвии и Норвегии. Единственную путевку завоевала команда Австрии.
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Исполком Федерации хоккея Беларуси признал выступление молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе неудовлетворительным.
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