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В Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты.
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Инцидент произошел на заброшенном участке в районе Понемуни.
Предположительно, щенки не могли выбраться двое суток. Писк животных услышала девушка, проходившая мимо. Именно она и вызвала спасателей.
Операция по спасению продолжалась несколько часов. Работники МЧС разрезали плиту, а после аккуратно разбивали ее, чтобы не нанести вред щенкам.
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Новости Беларуси. В Гродно спасатели помогли двум щенкам выбраться из бетонной плиты. По информации МЧС, просьба оказать помощь застрявшим щенкам поступила 16...
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