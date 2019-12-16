В Каменецком районе опрокинулся Ford. Пострадали водитель и 5-летняя пассажирка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДТП в Каменецком районе пострадали женщина и ребенок.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 16 декабря днем. Автомобилем Ford управляла 29-летняя женщина. Она не справилась с управлением и съехала на обочину – транспортное средство опрокинулось.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате аварии пострадали водитель и 5-летняя девочка-пассажир. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.