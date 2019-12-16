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В Каменецком районе опрокинулся Ford. Пострадали водитель и 5-летняя пассажирка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ДТП в Каменецком районе пострадали женщина и ребенок.
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В результате аварии пострадали водитель и 5-летняя девочка-пассажир. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
По факту ДТП проводится проверка.
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Новости Беларуси. В ДТП в Каменецком районе пострадали женщина и ребенок. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 16 декабря днем....
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