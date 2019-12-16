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В Каменецком районе опрокинулся Ford. Пострадали водитель и 5-летняя пассажирка

17.12.2019 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ДТП в Каменецком районе пострадали женщина и ребенок.  

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 16 декабря днем. Автомобилем Ford  управляла 29-летняя женщина. Она не справилась с управлением и съехала на обочину – транспортное средство опрокинулось.  

В Каменецком районе опрокинулся Ford. Пострадали водитель и 5-летняя пассажирка
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В результате аварии пострадали водитель и 5-летняя девочка-пассажир. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.  

По факту ДТП проводится проверка. 

В начале декабря в Брестском районе автомобиль Suzuki насмерть сбил пешехода – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В ДТП в Каменецком районе пострадали женщина и ребенок.   По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла 16 декабря днем....
 
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