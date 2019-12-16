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Молодой человек нагло снял дворник с автомобиля. Процесс попал на камеру
17.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хищение одного дворника произошло сегодня, 17 декабря 2019 года ночью с VW Passat B5 напротив жилого дома №18 по ул. Энгельса в г. Бресте. Дата/время в нижнем углу записи с регистратора не настроена.
Даже интересно, зачем ему понадобился только один дворник?
Автор видео уверяет, что пока не будет обращаться в милицию, так как надеется, что после публикации видео дворник чудесным образом вернётся на своё место. Потому что если нет - это "тянет" на мелкое хищение.
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