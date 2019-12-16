Молодой человек нагло снял дворник с автомобиля. Процесс попал на камеру

Источник материала: Виртуальный Брест

Хищение одного дворника произошло сегодня, 17 декабря 2019 года ночью с VW Passat B5 напротив жилого дома №18 по ул. Энгельса в г. Бресте. Дата/время в нижнем углу записи с регистратора не настроена.





Даже интересно, зачем ему понадобился только один дворник?

Автор видео уверяет, что пока не будет обращаться в милицию, так как надеется, что после публикации видео дворник чудесным образом вернётся на своё место. Потому что если нет - это "тянет" на мелкое хищение.