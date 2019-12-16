|
Нелегальные перевозчики организовали регулярные маршруты из Бреста в Гродно
17.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Транспортная инспекция Минтранса в Брестской области выявила сеть нелегальных перевозчиков, которые организовали регулярное сообщение по маршруту Брест - Гродно и обратно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Перевозки осуществлялись без специального разрешения (лицензии) под видом нерегулярных.
Предприниматели были не согласны с претензиями, по выявленным нарушениям протоколы направлялись в экономический суд Брестской области. Доказательная база строилась в том числе на показаниях пассажиров. К делам также приобщены распечатки телефонных соединений, полученные от операторов мобильных сетей, пассажирские билеты, выдача которых допускается только при регулярном сообщении.
Суд признал действия сотрудников инспекции правомерными, нарушители привлечены к административной ответственности. "В декабре Верховный суд рассмотрел жалобу на одно из вышеуказанных решений экономического суда Брестской области. Постановление о наложении административного взыскания оставлено без изменений, а жалоба - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортная инспекция Минтранса в Брестской области выявила сеть нелегальных перевозчиков, которые организовали регулярное сообщение по маршруту Брест -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)