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Нелегальные перевозчики организовали регулярные маршруты из Бреста в Гродно

17.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Транспортная инспекция Минтранса в Брестской области выявила сеть нелегальных перевозчиков, которые организовали регулярное сообщение по маршруту Брест - Гродно и обратно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Нелегальные перевозчики организовали регулярные маршруты из Бреста в Гродно

Перевозки осуществлялись без специального разрешения (лицензии) под видом нерегулярных.

Предприниматели были не согласны с претензиями, по выявленным нарушениям протоколы направлялись в экономический суд Брестской области. Доказательная база строилась в том числе на показаниях пассажиров. К делам также приобщены распечатки телефонных соединений, полученные от операторов мобильных сетей, пассажирские билеты, выдача которых допускается только при регулярном сообщении.

Суд признал действия сотрудников инспекции правомерными, нарушители привлечены к административной ответственности. "В декабре Верховный суд рассмотрел жалобу на одно из вышеуказанных решений экономического суда Брестской области. Постановление о наложении административного взыскания оставлено без изменений, а жалоба - без удовлетворения", - отметили в пресс-службе.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Транспортная инспекция Минтранса в Брестской области выявила сеть нелегальных перевозчиков, которые организовали регулярное сообщение по маршруту Брест -...
 
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