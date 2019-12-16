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Житель Столинского района купил «Land Rover» с криминальным прошлым

17.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неприятная история, связанная с покупкой автомобиля, произошла с жителем Столинского района. Мужчина решил купить себе внедорожник и по объявлению нашел подходящий вариант – «Land Rover» 2014 года выпуска. Созвонившись с продавцом, он поехал в Минск. Хорошее техническое состояние автомобиля, подходящая цена повлияли на решение о покупке.

Житель Столинского района купил «Land Rover» с криминальным прошлым

Однако долго наслаждаться автомобилем новому владельцу не пришлось – спустя год внедорожник был остановлен на автодороге сотрудниками ГАИ. При проверке по базе данных было установлено, что указанный автомобиль находится в розыске как похищенный в Московской области Российской Федерации с января 2019 года.

Свидетельство о регистрации транспортного средства, а также автомобиль «Land Rover» были направлены для проведения экспертиз.

Согласно выводам эксперта Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз изображения на бланке свидетельства о регистрации транспортного средства Российской Федерации выполнены офсетной печатью, голограмма, водяные знаки и защитная нить на нем имитированы, что свидетельствует о поддельности документа.

Специалистами ГКСЭ в ходе исследования автомобиля также установлено, что идентификационный номер подвергался изменению путем удаления первичного VIN-номера с последующей установкой пластины с другими знаками. Экспертам удалось восстановить первичный номер.

Как пояснил правоохранителям покупатель внедорожника, хорошая цена автомобиля поспособствовала быстрой покупке. Мужчина приобрел авто по цене в два раза ниже рыночной стоимости.

По данному факту проводится проверка.

Татьяна Коток, управление Государственного комитета
судебных экспертиз по Брестской области

 
Теги: Минск
 
 
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  Неприятная история, связанная с покупкой автомобиля, произошла с жителем Столинского района. Мужчина решил купить себе внедорожник и по объявлению нашел...
 
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