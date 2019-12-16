Все ходят на йогу, и я хочу, но не знаю куда. Вот беспроигрышный вариант

Источник материала: KYKY

Согласитесь: жить в крупном городе, таком как Минск, – значит каждый день проходить квест по поиску места, где бы отпустить ум от проектов, отчетов, дедлайнов и вот этого всего не особенно приятного (наиболее остро это чувствуется зимой, ух!). Дом – надежное место, но порой от работы сложно сбежать даже туда. Вероятно, ваши друзья нашли островок благоразумия в йоге, и не менее вероятно, что вы намерены последовать их примеру, но пока не знаете, куда податься. Что же, у нас есть беспроигрышный вариант. Встречайте: новая студия Yoga Place .

Yoga Place запускает новую (третью) студию в районе Кунцевщины. Чем она впечатляет

В тестовом режиме новая студия заработала по улице Лещинского, 8к1, на втором этаже заводского здания. От станции метро «Кунцевщина» до него идти пять минут. Команда Yoga Place искренне гордится студией – и говорит, что вложила в нее «всю глубину философии йогического стиля жизни». Это светлое пространство, общая площадь которого – почти 500 квадратных метров (довольно внушительно!).

Разрабатывая интерьер студии, в проект хотели привнести идею аскезы – можно сказать, вполне успешно. Так лейтмотивом всего пространства стала «красота в простом». На эту философию указывают японская концепция ваби саби и вкрапления берберской культуры.

Вся студия делится на три зала для практики: Patanjali yoga hall, Ganesha yoga hall и Chandra yoga hall. Пару слов о каждом по порядку:

Patanjali yoga hall – зал с самой большой площадью – 120 метров. Он посвящен автору основного трактата по йоге.

Ganesha yoga hall – зал площадью 80 квадратных метров. Он посвящен Ганеше, которую йогисты относятся как к божеству мудрости и благополучия.

Chandra yoga hall – зал площадью 60 квадратных метров. Из него открывается красивый вид на террасу и зону кафе.

Кроме того, в залах есть все нужные атрибуты, чтобы практиковать йогу: специальные коврики, одеяла, болстеры, кирпичи и ремни. А чтобы во время занятий прямой свет не попадал в глаза не отвлекал от концентрации, в залах предусмотрено регулируемое освещение – у него несколько уровней. Когда сеанс будет закончен, можно принять душ в раздевалках, пойти в зону кафе и выпить какао.

Интересно, что в студии вообще нет мягкой мебели и стульев. Все поверхности имеют каменную текстуру, а некоторые из них подогреваются. Команда Yoga Place верит, что такой подход позволяет переместить больше (еще больше!) внимания на тактильные ощущения. В интерьере также использовали такие натуральные элементы, как дерево, лен, хлопок, керамика – и даже берберские плетеные светильники, доставленные из Марокко!

Хочу примерно понимать, сколько стоят услуги студии. Сориентируйте!

Пожалуйста. К примеру, в Yoga Place доступны три вида абонементов: стандартный, часовой и безлимитный – с вилкой цен от 13 до 190 рублей. Если раньше вам не доводилось сталкиваться с йогой, подходящий вариант – занятие Yoga Beginner: стоит 15 рублей. А если вы новичок в студии, советуем обратить внимание на ознакомительный абонемент: он работает в течение трех недель – и дает неограниченное посещение любых занятий, чтобы найти свое направление и преподавателя. Цена – 70 рублей.

Вообще, в Yoga Place можно попробовать СПА-ритуалы, массаж головы маслом, пройти диагностику осанки и еще огромное множество всего. Подробности – по ссылке .