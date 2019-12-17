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Районная организация ОО «БРСМ» проводит республиканскую благотворительную акцию «Чудеса на Рождество»

18.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Буда-Кошелевская районная организация ОО «БРСМ» проводит республиканскую благотворительную акцию «Чудеса на Рождество».
Районная организация ОО «БРСМ» проводит республиканскую благотворительную акцию «Чудеса на Рождество»

Мероприятие организуется и проводится для воспитанников детских интернатных учреждений, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.

До 25 Декабря любой желающий сможет исполнить новогодние и рождественские желания ребят.

Для этого нужно приобрести подарки и передать в районный комитет ОО «БРСМ» (ул. Горького, 3), которые вручат волонтеры «Доброе сердце».

Справки по телефону 7-67-16.

 
 
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Буда-Кошелевская районная организация ОО "БРСМ" проводит республиканскую благотворительную акцию "Чудеса на Рождество". Мероприятие организуется и...
 
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