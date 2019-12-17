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«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Ценные подарки семи лучшим операторам машинного доения и по откорму и доращиванию КРС за самые высокие показатели по производству качественного молока и среднесуточные привесы молодняка по итогам ноября вручила председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина.

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района
Первой принимала поздравления и подарки оператор по откорму и доращиванию КРС Раиса Башлакова из МТК «Паршино» РУП «Учхоз БГСХА», у которой среднесуточные привесы питомцев от рождения до 3-месячного возраста превышают один килограмм. «Очень приятно, что у такой красивой и молодой женщины столь весомые показатели, на которые нужно равняться другим. Огромное спасибо за них. Так держать!» — подчеркнула Елена Чаплыгина и вручила Раисе Лукьяновне отличный комплект постельного белья. 

 

Директор РУП «Учхоз БГСХА» Александр Янкович, единственный из руоводителей сельхозпредприятий, приехал на чествование победителя трудового соревнования не с пустыми руками. Он вручил Раисе Лукьяновне диплом и денежную премию. «Мы обеспечиваем всем необходимым, чтобы достигать высоких привесов. Но когда люди ответственно, как Раиса Башлакова, относятся к выполнению своих обязанностей, любят животных, осуществляют индивидуальный подход к каждому из них, тогда и результаты достойные. Она работает вместе с замечательной помощницей На­тальей Лапыниной».

 

«В какое бы время я сюда ни приехал, всегда идеальный порядок в плане санитарно-бытового содержания. А ведь у них достаточно высокая нагрузка: в здании 120 индивидуальных клеток и на улице еще сто. В основном здесь ручной труд. Выбытия молодняка практически нет. Выпаивают пастеризованным молоком до 75 дней», — отмечает директор учхоза.

 

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района
Более 20 лет назад Раиса Башлакова пришла работать помощницей к свекрови Ольге Алексеевне, которая была телятницей. Перенимала мастерство опытных коллег. О своей формуле успеха говорит просто: «С теленком надо обращаться как с ребенком дома. Мне нравится работать с малышами, видеть, как они с каждым днем, благодаря твоей заботе, прибавляют в весе, достигая 130 кг. Телятница — это и мама, и няня, и кормилица, и доктор для питомцев. Главная наша задача — вырастить их здоровыми». Полученную награду Раиса Лукьяновна считает значимой, однако на достигнутом останавливаться не собирается. Пообещала, что в следующем месяце результаты будут еще лучше. В ее целеустремленности не приходится сомневаться.

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района

 

В КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» на МТФ «Тимоховка» чествовали семейный подряд операторов по откорму и доращиванию КРС мамы Клавдии Теплых и дочери Татьяны Жуковой, а на МТФ «Гулидовка» — Виталия Кузьмина.

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района

Победители среди операторов по откорму и доращиванию КРС Клавдия Теплых и Татьяна Жукова из КСУП «Овсянка им. И. И. Мельника» готовы и дальше прибавлять.

 

Главный экономист Александр Жуков рассказывает, что под опекой Клавдии Афа­насьевны и Татьяны Дмитриевны находятся 305 телят от 3 до 6 месяцев, среднесуточные привесы которых за ноябрь в среднем составили 943 г (+110 г).  А в экспериментальной группе в 105 голов и вовсе рекордные — 1 кг 600 г. Это самые высокие показатели в хозяйстве. Сохранность питомцев тоже внушительная — 98%. Секрет успеха — в неукоснительном соблюдении технологии производства, ответственном подходе к делу и добросовестном выполнении всех заданий. В их телятнике всегда аккуратно, побелено.

В животноводстве Клавдия Афанасьевна более полувека. Признается, что не представляет, как могла бы обойтись без своих хорошеньких малышей, которые, только услышав знакомые голоса, уже выстраиваются к кормушкам. Когда дочь, получив специальность маляра-штукатура в Могилевском ПТУ, выбирала свой профессио­нальный путь, предложила ей работать вместе.

 

«Мы умеем ухаживать за телятами, которым очень важно на старте дать все необходимое. Не делим обязанностей на свои и чужие. Делаем все вместе. Очень приятно, что наш труд ценят и поощряют», — сказала Татьяна Теплых.

 

По 928 г (+167 г) прибавили в весе и подопечные оператора по откорму и выращиванию КРС МТФ «Гулидовка» Виталия Кузьмина.

 

«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района
Среди операторов машинного доения победителями стали Людмила Зорич и Лилия Пет­русенко из МТК «Сеньково» ОАО «Горецкое», у которых среднесуточный удой на корову 583 кг (+103 кг к прошлогоднему уровню). Товарность — 95%.

 

Заместитель директора по производству Алексей Греков характеризует Людмилу Зорич и Лилию Петрусенко как самых опытных работников, которые первыми в сельхозпредприятии освоили технологию машинного доения и успешно учат этому других. В том, что все молоко с комплекса реализуется только сортом «экстра», — это заслуга операторов машинного доения.

«Просто мы душой всегда переживаем за животных и те результаты, которые получим. В нашем деле нет мелочей. Не ждем приезда ветврачей, а сами каждые 10 дней проверяем буренок на мастит, чтобы как можно раньше выявить больных и вовремя отделить их от здоровых животных. Нам важно не только сегодня надоить как можно больше качественного молока, но и завтра, чтобы не снизились надои. «Экстру» может дать только здоровая корова», — делится своими секретами Лилия Петровна, которая в доярки пришла из медсестер.

В ОАО «Коптевская Нива» наградили оператора машинного доения Зою Озерскую, которая за ноябрь на старенькой МТФ надоила в среднем от каждой коровы по 415 кг молока (+95 кг) товарностью 100%. Все молоко отправляется на переработку сортом «экстра». Так что высокие результаты зависят только от человеческого фактора.

 

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова


 
 
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