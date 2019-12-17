«Телятница — это мама, кормилица и доктор». Как наградили лучших животноводов района

Источник материала: Горецкий вестник

Ценные подарки семи лучшим операторам машинного доения и по откорму и доращиванию КРС за самые высокие показатели по производству качественного молока и среднесуточные привесы молодняка по итогам ноября вручила председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина.







Директор РУП «Учхоз БГСХА» Александр Янкович, единственный из руоводителей сельхозпредприятий, приехал на чествование победителя трудового соревнования не с пустыми руками. Он вручил Раисе Лукьяновне диплом и денежную премию. «Мы обеспечиваем всем необходимым, чтобы достигать высоких привесов. Но когда люди ответственно, как Раиса Башлакова, относятся к выполнению своих обязанностей, любят животных, осуществляют индивидуальный подход к каждому из них, тогда и результаты достойные. Она работает вместе с замечательной помощницей На­тальей Лапыниной».

«В какое бы время я сюда ни приехал, всегда идеальный порядок в плане санитарно-бытового содержания. А ведь у них достаточно высокая нагрузка: в здании 120 индивидуальных клеток и на улице еще сто. В основном здесь ручной труд. Выбытия молодняка практически нет. Выпаивают пастеризованным молоком до 75 дней», — отмечает директор учхоза.

























В КСУП «Овсянка имени И. И. Мельника» на МТФ «Тимоховка» чествовали семейный подряд операторов по откорму и доращиванию КРС мамы Клавдии Теплых и дочери Татьяны Жуковой, а на МТФ «Гулидовка» — Виталия Кузьмина.











Главный экономист Александр Жуков рассказывает, что под опекой Клавдии Афа­насьевны и Татьяны Дмитриевны находятся 305 телят от 3 до 6 месяцев, среднесуточные привесы которых за ноябрь в среднем составили 943 г (+110 г). А в экспериментальной группе в 105 голов и вовсе рекордные — 1 кг 600 г. Это самые высокие показатели в хозяйстве. Сохранность питомцев тоже внушительная — 98%. Секрет успеха — в неукоснительном соблюдении технологии производства, ответственном подходе к делу и добросовестном выполнении всех заданий. В их телятнике всегда аккуратно, побелено.

В животноводстве Клавдия Афанасьевна более полувека. Признается, что не представляет, как могла бы обойтись без своих хорошеньких малышей, которые, только услышав знакомые голоса, уже выстраиваются к кормушкам. Когда дочь, получив специальность маляра-штукатура в Могилевском ПТУ, выбирала свой профессио­нальный путь, предложила ей работать вместе.

«Мы умеем ухаживать за телятами, которым очень важно на старте дать все необходимое. Не делим обязанностей на свои и чужие. Делаем все вместе. Очень приятно, что наш труд ценят и поощряют», — сказала Татьяна Теплых.

По 928 г (+167 г) прибавили в весе и подопечные оператора по откорму и выращиванию КРС МТФ «Гулидовка» Виталия Кузьмина.







Заместитель директора по производству Алексей Греков характеризует Людмилу Зорич и Лилию Петрусенко как самых опытных работников, которые первыми в сельхозпредприятии освоили технологию машинного доения и успешно учат этому других. В том, что все молоко с комплекса реализуется только сортом «экстра», — это заслуга операторов машинного доения.

«Просто мы душой всегда переживаем за животных и те результаты, которые получим. В нашем деле нет мелочей. Не ждем приезда ветврачей, а сами каждые 10 дней проверяем буренок на мастит, чтобы как можно раньше выявить больных и вовремя отделить их от здоровых животных. Нам важно не только сегодня надоить как можно больше качественного молока, но и завтра, чтобы не снизились надои. «Экстру» может дать только здоровая корова», — делится своими секретами Лилия Петровна, которая в доярки пришла из медсестер.

В ОАО «Коптевская Нива» наградили оператора машинного доения Зою Озерскую, которая за ноябрь на старенькой МТФ надоила в среднем от каждой коровы по 415 кг молока (+95 кг) товарностью 100%. Все молоко отправляется на переработку сортом «экстра». Так что высокие результаты зависят только от человеческого фактора.

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова