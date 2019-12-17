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В библиотеке БГСХА открывается новогодняя выставка
18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Академическая библиотека приглашает на традиционную ретро-выставку «Новогодние фантазии», которая будет работать с 23 декабря по 19 января.
Место — читальный зал на втором этаже библиотеки.
Время — ежедневно с 8:00 до 17:00.
Выходные — суббота и воскресенье.
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Академическая библиотека приглашает на традиционную ретро-выставку «Новогодние фантазии», которая будет работать с 23 декабря по 19 января. Место — читальный...
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