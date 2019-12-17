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В библиотеке БГСХА открывается новогодняя выставка

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Академическая библиотека приглашает на традиционную ретро-выставку «Новогодние фантазии», которая будет работать с 23 декабря по 19 января.

 

В библиотеке БГСХА открывается новогодняя выставка

 

Место — читальный зал на втором этаже библиотеки.

Время —  ежедневно с 8:00 до 17:00.

Выходные — суббота и воскресенье.


 
 
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  Академическая библиотека приглашает на традиционную ретро-выставку «Новогодние фантазии», которая будет работать с 23 декабря по 19 января.     Место — читальный...
 
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