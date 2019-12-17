Почему Сергей Маслаков вернулся на пост директора СЗАО «Горы»?

Источник материала: Горецкий вестник

Нового директора СЗАО «Горы» Сергея Маслакова представил трудовому коллективу начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Василий Муренков.











До своего назначения на нынешнюю должность Маслаков возглавлял райсельхозпрод Мстиславского райисполкома. Для Сергея Стефановича это второе возвращение на сельхозпредприятие в качестве руководителя.







Почему было принято такое кадровое решение, какие задачи перед новым руководителем поставил начальник райсельхозпрода – читайте в газете «Горецкий вестник» за 21 декабря.







Фото Михаила Левцова