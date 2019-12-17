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Почему Сергей Маслаков вернулся на пост директора СЗАО «Горы»?

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Нового директора СЗАО «Горы» Сергея Маслакова представил трудовому коллективу начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Василий Муренков.

 

Почему Сергей Маслаков вернулся на пост директора СЗАО «Горы»?

Сергей Маслаков и Василий Муренков

 

До своего назначения на нынешнюю должность Маслаков возглавлял райсельхозпрод Мстиславского райисполкома. Для Сергея Стефановича это второе возвращение на сельхозпредприятие в качестве руководителя.

 

Почему Сергей Маслаков вернулся на пост директора СЗАО «Горы»?
Коллектив сельхозпредприятия

 

Почему было принято такое кадровое решение, какие задачи перед новым руководителем поставил начальник райсельхозпрода – читайте в газете «Горецкий вестник» за 21 декабря.

 

Почему Сергей Маслаков вернулся на пост директора СЗАО «Горы»?

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Нового директора СЗАО «Горы» Сергея Маслакова представил трудовому коллективу начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома...
 
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