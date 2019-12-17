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Почему Сергей Маслаков вернулся на пост директора СЗАО «Горы»?
18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Нового директора СЗАО «Горы» Сергея Маслакова представил трудовому коллективу начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Василий Муренков.
До своего назначения на нынешнюю должность Маслаков возглавлял райсельхозпрод Мстиславского райисполкома. Для Сергея Стефановича это второе возвращение на сельхозпредприятие в качестве руководителя.
Почему было принято такое кадровое решение, какие задачи перед новым руководителем поставил начальник райсельхозпрода – читайте в газете «Горецкий вестник» за 21 декабря.
Фото Михаила Левцова
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Нового директора СЗАО «Горы» Сергея Маслакова представил трудовому коллективу начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома...
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