﻿ В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях

18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В новом Кодексе об административных правонарушениях планируется пересмотреть некоторые санкции и правоприменительную практику. Об этом сегодня сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, передает корреспондент БЕЛТА.

В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях

По словам Ольги Чуприс, работа над проектами Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях ведется очень активно. К ней подключены руководители государственных органов, парламентарии, ученые, юристы-практики.

"Мы ждем существенного результата по разработке двух совершенно новых кодексов, - отметила Ольга Чуприс. - Нам необходимо определиться, как мы разделим административные правонарушения. Они будут градированы на несколько видов по аналогии с Уголовным кодексом: менее тяжкие, более тяжкие".

В новом КоАП будут пересмотрены санкции, некоторые из них станут мягче. Возможно, отдельные правонарушения станут считаться незначительными и лишатся оснований для привлечения к ответственности. Такая норма есть и сегодня, но, по словам заместителя главы Администрации, она работает не совсем хорошо.

Сейчас изучается практика привлечения к ответственности. Эксперты считают, что административный процесс должен быть более быстрым и не должен вызывать затруднения. "Если, например, гражданин готов оплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для его дальнейшего продвижения по службе: он признал вину, и это не является тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия", - пояснила Ольга Чуприс.

Кроме того, в отдельном разделе кодекса хотят обобщить работу, связанную с использованием технических средств фиксации правонарушений. "Сейчас эти нормы разрозненны. Если они будут сгруппированы, то практика пойдет уже другим путем: открыл, посмотрел, оперативно применил", - сказала замглавы Администрации.

Как сообщалось, 16 декабря Президент провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности/a>. Александр Лукашенко подчеркнул: главным критерием работы должно быть не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

Он отметил, что действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций - так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", - обратил внимание глава государства.

За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тыс. корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Президент. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В новом Кодексе об административных правонарушениях планируется пересмотреть некоторые санкции и правоприменительную практику. Об этом сегодня сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Критик о спектаклях Большого: «Я бы очень выделила «Богему». И, конечно же, «Саломея» – та вершина, которая не каждому даётся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика