Слегка пьяный водитель в Кобрине на автомобиле врезался в опору ЛЭП

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 17 декабря около 23:40 часов 34-летний водитель управлял автомобилем марки «Рено Меган».





Двигаясь по улице Привокзальной не справился с управлением транспортного средства, съехал в правый по ходу движения автомобиля кювет, где совершил наезд на опору линии ЛЭП.

Результаты медицинского освидетельствования показали 0,4 промилле алкоголя у водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажир автомобиля, которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Проводится проверка.