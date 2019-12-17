|
Слегка пьяный водитель в Кобрине на автомобиле врезался в опору ЛЭП
18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 17 декабря около 23:40 часов 34-летний водитель управлял автомобилем марки «Рено Меган».
Двигаясь по улице Привокзальной не справился с управлением транспортного средства, съехал в правый по ходу движения автомобиля кювет, где совершил наезд на опору линии ЛЭП.
Результаты медицинского освидетельствования показали 0,4 промилле алкоголя у водителя. В результате ДТП 36-летняя пассажир автомобиля, которая находилась на переднем пассажирском сидении, получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Проводится проверка.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by