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Наезды на придорожные деревья в Брестском районе

18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 17 декабря около 10:20 часов 45-летняя водитель управляла автомобилем марки «Фольксваген Гольф». На 29 километре автодороги Н-424 не справилась с управлением автомобиля, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.

Наезды на придорожные деревья в Брестском районе

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Проводится проверка.

Наезды на придорожные деревья в Брестском районе


По предварительной информации: 17 декабря около 09:00 часов 41-летний водитель управлял автомобилем марки «Ауди».

Наезды на придорожные деревья в Брестском районе

На 8 километре автодороги Н-133 не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Наезды на придорожные деревья в Брестском районе

Проводится проверка.

 
 
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  По предварительной информации: 17 декабря около 10:20 часов 45-летняя водитель управляла автомобилем марки «Фольксваген Гольф». На 29 километре автодороги Н-424 не...
 
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