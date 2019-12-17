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Наезды на придорожные деревья в Брестском районе
18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 17 декабря около 10:20 часов 45-летняя водитель управляла автомобилем марки «Фольксваген Гольф». На 29 километре автодороги Н-424 не справилась с управлением автомобиля, съехала в левый по ходу движения кювет, где совершила наезд на придорожное дерево.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. Проводится проверка.
На 8 километре автодороги Н-133 не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: 17 декабря около 10:20 часов 45-летняя водитель управляла автомобилем марки «Фольксваген Гольф». На 29 километре автодороги Н-424 не...
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