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В Кобринском районе опрокинулся автомобиль
18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 17 декабря около 09:15 часов 19-летний водитель управлял автомобилем марки «ВАЗ2107».
Двигаясь по улице Первомайской в деревне Киселевцы не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В результате ДТП 65-летняя и 29-летняя пассажиры, которые находились на заднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: 17 декабря около 09:15 часов 19-летний водитель управлял автомобилем марки «ВАЗ2107». Двигаясь по улице Первомайской в деревне...
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