В Кобринском районе опрокинулся автомобиль

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 17 декабря около 09:15 часов 19-летний водитель управлял автомобилем марки «ВАЗ2107».





Двигаясь по улице Первомайской в деревне Киселевцы не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся.





В результате ДТП 65-летняя и 29-летняя пассажиры, которые находились на заднем пассажирском сидении, получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.





Проводится проверка.