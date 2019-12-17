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В Пинске в ДТП пострадала местная жительница
18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 17 декабря около 06:45 часов 57-летний водитель управлял автомобилем марки «Форд Гелакси».
Двигаясь по улице Гоголя, напротив дома № 23 совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пинчанка получили телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: 17 декабря около 06:45 часов 57-летний водитель управлял автомобилем марки «Форд Гелакси». Двигаясь по улице Гоголя, напротив дома №...
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