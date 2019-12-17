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Водитель на авто «Ситроен Берлинго» сбил женщину на ул. Советской Конституции в Бресте
18.12.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 17 декабря около 19:25 часов 20-летний водитель управлял автомобилем марки «Ситроен Берлинго».
Двигаясь по улице Советской Конституции, напротив дома № 30 совершил наезд на 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение.
Проводится проверка.
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По предварительной информации: 17 декабря около 19:25 часов 20-летний водитель управлял автомобилем марки «Ситроен Берлинго». Двигаясь по улице Советской...
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