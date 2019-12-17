Источник материала: Новости Волковыска

Республика Беларусь занимает 29-е место из 153 во всемирном рейтинге гендерного равенства-2020 (Global Gender Gap Index). Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

По сравнению с 2018 годом Беларусь опустилась на одну позицию, но при этом обгоняет Литву (33-е место), Польшу (40), США (53), Украину (59), Израиль (64), Италию (72), Россию (81-е место).

Среди стран-соседок существенно лучше дела обстоят только в Латвии (11-е место), Эстония выше нас всего на три места, а все остальные ниже нас.

Равноправие мужчин и женщин лучше всего соблюдается в Исландии. В тройку лидеров вошли также Норвегия и Финляндия.

В топ-10 эксперты занесли Швецию, Никарагуа, Новую Зеландию, Ирландию, Руанду и Германию.

Последние пять позиций в рейтинге заняли Конго, Сирия, Пакистан, Ирак и Йемен.

Доклад основывается на национальных статистических данных, измеряет уровень достижений и возможностей мужчин и женщин по экономическому возможностям, политическим правам, здравоохранению и продолжительности жизни, а также доступности образования.

В категории равенства в экономике Беларусь заняла 5-е место в мире, заработав 0,837 баллов (это значит, гендерный разрыв в этой области устранен на 83,7%). Составители рейтинга оценили высокую долю занятых в экономике женщин (74,7%) и высокую долю женщин, занимающих высокие должности (47%).

В категории «образование» мы на 39-м месте, отстав от соседних Латвии, России и Украины, в категории «здоровье» – на 58-м. В рейтинге представленности женщин в политике Беларусь занимает 81-е место (гендерный разрыв тут преодолен на 17,2%).