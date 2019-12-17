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Минск наконец обрел нового главного архитектора

18.12.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске назначили нового главного архитектора. Им стала нынешний зампред комитета архитектуры Ольга Радченко. Об этом REALTY.TUT.BY сообщили источники и подтвердили в Мингорисполкоме.


Ольга Радченко — вторая слева. Фото: «На стройках Минска»

Ольга Радченко окончила с красным дипломом Минский архитектурно-строительный техникум, а потом (в 2000 году) — БНТУ. После этого работала в «Минскпроекте». Доросла там до руководителя архитектурной мастерской. Как сообщала газета «На стройках Минска», по итогам 2016 года ее группа была названа лучшей в «Минскпроекте» за оперативную разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Гознака. Здание будет построено по улице Скорины в Минске.

Летом 2019 года Ольгу Радченко назначили зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

— Опыт — это своего рода вакцинация от неудач. Я всегда говорю: «За мной никого нет». И если допущу ошибку, значит, понадеялась на кого-то, — говорила о себе Радченко в 2017 году.

История с поиском главного архитектора

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта по подозрению в получении взятки. В мае на этот пост пришел Алексей Мартынов, который пробыл в должности меньше месяца. Как рассказывали источники, размер дохода и ответственности на этой должности оказался несоизмерим. Подробнее об этом можно почитать вот тут. Пост предлагали еще нескольким людям, но они отказались.

Суд над Павлом Лучиновичем же перенесли, потому что в сентябре его доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела. Он по-прежнему не ходит и находится на лечении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 149
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