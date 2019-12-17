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Минск наконец обрел нового главного архитектора
Источник материала: Tut.by
В Минске назначили нового главного архитектора. Им стала нынешний зампред комитета архитектуры Ольга Радченко. Об этом REALTY.TUT.BY сообщили источники и подтвердили в Мингорисполкоме.
Ольга Радченко окончила с красным дипломом Минский архитектурно-строительный техникум, а потом (в 2000 году) — БНТУ. После этого работала в «Минскпроекте». Доросла там до руководителя архитектурной мастерской. Как сообщала газета «
Летом 2019 года Ольгу Радченко назначили зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
— Опыт — это своего рода вакцинация от неудач. Я всегда говорю: «За мной никого нет». И если допущу ошибку, значит, понадеялась на кого-то, — говорила о себе Радченко в 2017 году.
История с поиском главного архитектора
Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта по подозрению в получении взятки. В мае на этот пост пришел Алексей Мартынов, который пробыл в должности меньше месяца. Как рассказывали источники, размер дохода и ответственности на этой должности оказался несоизмерим. Подробнее об этом можно
Суд над Павлом Лучиновичем же перенесли, потому что в сентябре его доставили из СИЗО на Володарского в больницу с параличом нижней части тела. Он по-прежнему не ходит и находится на лечении.
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Эта должность была вакантна с мая.
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