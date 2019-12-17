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Промышленное производство в Беларуси за 11 месяцев 2019 года выросло на 0,7 процента

18.12.2019 13:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Промышленное производство в Беларуси за 11 месяцев 2019 года выросло на 0,7 процента

Объем промышленного производства в Беларуси за январь-ноябрь 2019 года составил 103,6 млрд рублей и вырос на 0,7% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В горнодобывающей промышленности рост составил 0,4%, обрабатывающей – 0,8%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом зафиксировано снижение на 0,5%.

В ноябре 2019 года объем производства составил 9,612 млрд рублей и вырос на 1,5% к октябрю текущего года.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 15,8%.

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода составили 5,2714 млрд рублей, что составляет 68,3% от среднемесячного объема промышленного производства.

 
 
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Объем промышленного производства в Беларуси за январь-ноябрь 2019 года составил 103,6 млрд рублей и вырос на 0,7% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает Национальный...
 
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