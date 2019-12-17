«При подаче заявления могу сказать, сложится ли у пары семейная жизнь». Регистратор браков из Гор угадывает будущее

Источник материала: Горецкий вестник

«Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», — эти стихотворные строки Степана Щипачева стали первым напутствием для сотен молодоженов, чьи браки были зарегистрированы в Горском сельисполкоме Людмилой Пыркиной.











Сегодня законодательство разрешает заключать брак, где пожелают молодожены, независимо от прописки и места жительства. Сельская молодежь все чаще выбирает районный отдел ЗАГС или выездную регистрацию. Людмила Михайловна нынешнее поколение не осуждает, но с ностальгией вспоминает, как раньше в Горах проходили росписи: «Это было событие для всей деревни, не только для молодых и их родни. Собирались посмотреть на жениха и невесту и дети, и взрослые, обязательно «брали зайца». Ни одна свадьба без этого обычая не обходилась».

В отработанный годами сценарий Людмила всегда старалась внести нотку творчества и новизны: менялась музыка для первого танца новобрачных, добавлялись душевные стихи и пожелания. Позже регистрации браков стали проходить с участием хора местного центра фольклора и творчества. С первых минут торжества Людмила Михайловна с улыбкой смотрела на будущих супругов, в ответ молодожены справлялись с волнением, и регистрации проходили без заминок.

За многие годы Людмила Михайловна перестала обращать внимание на свадебные суеверия, научилась доверять своему опыту и в какой-то степени стала психологом.

«Уже с момента подачи заявления я могу сказать, сложится ли у пары семейная жизнь. Это видно по общению, поведению, знакам внимания, — делится наблюдениями Людмила Пыр­кина.

«Из 238 росписей мой прогноз не сбылся только один раз: парень, о котором у меня сложилось не самое хорошее впечатление, стал отличным мужем, отцом, хозяином. Я за эту семью очень рада, многим привожу в пример, как семейная жизнь может изменить человека в лучшую сторону».

Курьезных случаев в памяти героини тоже хоть отбавляй. Больше всего запомнилась роспись, на которую молодожены прибыли вместо 13 часов в 17. Ехали издалека, из Борисова, заблудились. Все время ожидания Людмила Пыркина провела с гостями и родственниками, подбадривая, что все будет хорошо. Захотели пожениться, значит, приедут.

Регистрация новорожденных — еще одна обязанность, о которой опытная сотрудница говорит с трепетом. «Рождается человек, рождается семья — это самые светлые моменты. Хочется, чтобы их было как можно больше». К сожалению, сельского населения с годами становится все меньше. Молодежь местом жительства чаще выбирает город. Родившихся за этот год на территории сельсовета малышей Людмила Пыркина перечисляет не задумываясь, их меньше десяти.

За годы работы ею были выданы более 500 свидетельств о рождении. Заполняя документы, нужно быть предельно внимательным, это очень большая ответственность. С такой установкой Пыркина работает постоянно. Потому и серьезных ошибок не допускала. Разве что не по своей вине однажды имя девочке не то написала.

Папа не расслышал, ему показалось, что супруга попросила записать дочь Аней. Когда пришел домой, выяснилось, что величать новорожденную мама хотела Таней. Но, что написано пером, как известно, в такой ситуации не изменишь.

Кроме радостных событий, Людмила Михайловна разделяет с сельчанами и уход из жизни их родных и близких. Она выдает свидетельства о смерти. «К этой части работы надо относиться как к неизбежности. Так задумано природой, что на смену одному поколению проходит новое», — говорит собеседница.

Жизнь не стоит на месте, за время своей работы Людмила Михайловна успешно освоила компьютер. С переходом на электронный документооборот значительно уменьшилось количество бумажных носителей. Даже отчеты в районный отдел ЗАГС Людмила Михайловна сдает в бумажном и электронном вариантах. Но в любом случае обязанности надо выполнять на высочайшем уровне.

Скрупулезность, внимательность и точность в работе Людмилы Пыркиной подтверждает начальник районного отдела ЗАГС Наталья Мелехова: «Это одна из самых опытных и ответственных сотрудниц. Таких, как Людмила Михайловна, мы ставим в пример молодежи, советуемся, восхищаемся опытом и мудростью».

Ольга Киммель