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10 счастливчиков смогут купить редкие часы «Луч» и помочь детскому хоспису

18.12.2019 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

10 счастливчиков смогут купить редкие часы «Луч» и помочь детскому хоспису
Фото из открытых источников

17 декабря Минский часовой завод “Луч” запустил в продажу эксклюзивную серию часов “Ценность времени”. Коллекция лимитированная: всего 10 часов с авторским дизайном ждут своих хозяев, а вырученные средства от продажи пойдут на помощь тяжелобольным детям.

10 счастливчиков смогут купить редкие часы «Луч» и помочь детскому хоспису
Фото из открытых источников

Дизайн часов уникальный. На циферблате изображено дерево с раскидистыми ветвями, вместо цифр - изящные птицы, которые будто случайно здесь приземлились на ветки. Это работа белорусского скульптора и графика Александра Шаппо. Дерево как символ жизни, птицы - символ свободы и души. На обороте - гравировка “Ценность времени для этой жизни”.

Новую коллекцию часов разработали специально к 25-летию Белорусского детского хосписа. Здесь, как нигде, знают и ощущают, как дорога каждая минута, проведенная вместе. В этом и заключается философия хосписа - ценить время и помогать тяжелобольным детям и семьям проживать жизнь, наполненную яркими моментами.

Всего десять счастливчиков смогут стать обладателями эксклюзивных часов особой ценности - для себя или в подарок, который может стать раритетом любой семьи.

Широкий циферблат, аккуратный кожаный ремешок, нержавеющая сталь, сапфировое стекло и несколько цветовых сочетаний на выбор. Можно подобрать легкий воздушный вариант белого с белым или более строгий белого с черным. Тиснение на циферблате также есть в нескольких цветах.

По словам Татьяны Поддубной, специалиста отдела по привлечению ресурсов Белорусского детского хосписа, все с нетерпением ждут результатов совместного с часовым заводом проекта и надеются, что часы быстро найдут своих хозяев.

"Ведь это возможность не только обрести редкую вещь, но и оказать помощь детям. Все вырученные от продажи средства будут направлены на помощь подопечным Белорусского детского хосписа".

10 счастливчиков смогут купить редкие часы «Луч» и помочь детскому хоспису
Фото из открытых источников

Справочно:

10 эксклюзивных часов “Ценность времени” будут доступны к покупке только на сайте “Минского часового завода”. Стоимость 500 BYN.

 
 
Ссылка на источник 36
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Фото из открытых источников 17 декабря Минский часовой завод “Луч” запустил в продажу эксклюзивную серию часов...
 
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