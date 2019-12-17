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Видео смешное, а ситуация грустная: посмотрите, чем простая официантка прославилась в соцсетях
Источник материала: Tut.by
Официантка из английского Ньюкасла внезапно прославилась в соцсетях. Во всем виновато ее катастрофическое невезение: с девушкой на работе постоянно что-то происходит. Каждый инцидент записывала камера видеонаблюдения в ресторане, и коллеги собрали все случаи в одно короткое видео. Получилось очень смешно (и одновременно немного грустно) — убедитесь сами!
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C девушкой постоянно что-то происходит!
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