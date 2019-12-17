Видео смешное, а ситуация грустная: посмотрите, чем простая официантка прославилась в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Официантка из английского Ньюкасла внезапно прославилась в соцсетях. Во всем виновато ее катастрофическое невезение: с девушкой на работе постоянно что-то происходит. Каждый инцидент записывала камера видеонаблюдения в ресторане, и коллеги собрали все случаи в одно короткое видео. Получилось очень смешно (и одновременно немного грустно) — убедитесь сами!

Читайте (и смотрите) легкие и интересные Попкорн-новости TUT.BY в специальном telegram-канале !