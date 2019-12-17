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Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах

18.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах

Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

«Во время зимних каникул будет организована работа оздоровительных школьных лагерей. Большинство из них с дневным пребыванием, в которых отдохнут около 70 тыс. обучающихся», — рассказала Лариса Емельянчик.

https://www.belta.by/

 
 
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Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и...
 
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