Источник материала: Вороновская газета





Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

«Во время зимних каникул будет организована работа оздоровительных школьных лагерей . Большинство из них с дневным пребыванием, в которых отдохнут около 70 тыс. обучающихся», — рассказала Лариса Емельянчик.

https://www.belta.by/