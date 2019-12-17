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Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах
18.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент
«Во время зимних каникул будет организована работа оздоровительных школьных
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Около 70 тыс. детей отдохнут в школьных оздоровительных лагерях на зимних каникулах, сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и...
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