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Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

18.12.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси снизилось количество тяжких преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 декабря в Генеральной прокуратуре подвели итоги работы и утвердили Программу по борьбе с преступностью и коррупцией на ближайшие годы.

Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

В её разработке задействованы все силовые и правоохранительные ведомства, Верховный суд и Администрация Президента. Помимо программного документа рассмотрели работу судебных исполнителей. Если коротко – проблем немало. Бездействие, отсутствие контроля, пассивность, особенно по административным взысканиям. Напомним, глава государства поручил гармонизировать административный кодекс. Сроки определены, работа ведётся. 

Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:
Мы планируем работать достаточно быстро и слаженно, распределить обязанности таким образом, чтобы за каждым был закреплен определенный кусок. Координировать эту работу будет национальный центр законодательства и правовых исследований. Этот центр имеет большой опыт в подобной работе. Но поскольку у нас не так много времени, то нам придется активизировать свою работу и, возможно, подключить дополнительно экспертов (не только тех, которые обозначены главой государства). В общем, мы не откладывали, и у нас есть план, по которому мы будем работать, расписан по дням практически.

Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

Среди острых тем – борьба с домашним насилием. В Генпрокуратуре уверены: отдельного закона не надо, необходимо усилить правоприменительную практику. Борьбу с дебоширами должны вести люди в погонах, а не инспекторы ЖЭСов.  

Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Не требуются какие-то серьезные вмешательства в законодательство, всё есть. Главное – это практика, правоприменение. Если мы достигнем четкого правоприменения того, что есть.

Но в то же время, я согласен с вами, нужно отдельные моменты поправить. Вот есть проблема в семейно-бытовых отношениях, когда переплетаются функции ЖЭСов и МВД, как это ни парадоксально звучит. Если нарушаются правила пользования жилым помещением, то это специфика ЖЭСа. Но ведь разные правила нарушаются. А если общественный порядок нарушается, то вызываются работники МВД. Я против такого порядка, надо чтобы был один человек, который за это отвечал. И это может сделать только работник МВД, работники ЖЭСа этого не сделают.

Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС

В Генеральной прокуратуре рассмотрели вопросы профилактики преступлений в сфере торговли людьми и половой неприкосновенности детей.  

Люди в материале: Ольга Чуприс, Александр Конюк
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси снизилось количество тяжких преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 декабря в Генеральной прокуратуре подвели...
 
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