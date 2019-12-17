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Генпрокуратура: бороться с дебоширами должны работники МВД, а не ЖЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси снизилось количество тяжких преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 декабря в Генеральной прокуратуре подвели итоги работы и утвердили Программу по борьбе с преступностью и коррупцией на ближайшие годы.
В её разработке задействованы все силовые и правоохранительные ведомства, Верховный суд и Администрация Президента. Помимо программного документа рассмотрели работу судебных исполнителей. Если коротко – проблем немало. Бездействие, отсутствие контроля, пассивность, особенно по административным взысканиям. Напомним, глава государства поручил гармонизировать административный кодекс. Сроки определены, работа ведётся.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента:
Среди острых тем – борьба с домашним насилием. В Генпрокуратуре уверены: отдельного закона не надо, необходимо усилить правоприменительную практику. Борьбу с дебоширами должны вести люди в погонах, а не инспекторы ЖЭСов.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Но в то же время, я согласен с вами, нужно отдельные моменты поправить. Вот есть проблема в семейно-бытовых отношениях, когда переплетаются функции ЖЭСов и МВД, как это ни парадоксально звучит. Если нарушаются правила пользования жилым помещением, то это специфика ЖЭСа. Но ведь разные правила нарушаются. А если общественный порядок нарушается, то вызываются работники МВД. Я против такого порядка, надо чтобы был один человек, который за это отвечал. И это может сделать только работник МВД, работники ЖЭСа этого не сделают.
В Генеральной прокуратуре рассмотрели вопросы профилактики преступлений в сфере торговли людьми и половой неприкосновенности детей.
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Новости Беларуси. В Беларуси снизилось количество тяжких преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 декабря в Генеральной прокуратуре подвели...
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