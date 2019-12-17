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Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»
Источник материала: СТВ
Особая гордость Большого театра после реконструкции – суперсовременная сцена, которая хорошо просматривается с любой точки в зрительном зале, увеличилась и площадь театральных подмостков. Отсутствие «мёртвой зоны» обеспечивает небольшая, но важная хитрость – сцена находится под углом, рассказали в одной из серий документального цикла
Анатолий Шабалин, главный архитектор реконструкции Большого театра Беларуси (2006-2009 гг.):
Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра Беларуси:
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Балерина о сцене Большого, сделанной с наклоном: «Самое сложное оказалось на ней даже просто стоять»
Особая гордость Большого театра после реконструкции – суперсовременная сцена, которая хорошо просматривается с любой точки в зрительном зале, увеличилась и...
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