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Президент подписал указ, упрощающий строительство жилья для многодетных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей станет доступнее. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соответствии с документом в ближайшие два года предусмотрено строительство домов на перспективных площадках в микрорайонах Сокол, Чижовке, вблизи деревни Зацень.
Предусмотрена также продажа уже возведенного жилья и оказание господдержки при строительстве. Таким образом, планируется сократить очереди многодетных семей в Минске и выполнить требования главы государства о направлении их с 2021-го на строительство жилья в течение одного года с даты постановки на учет нуждающихся. Сейчас в этом списке почти шесть тысяч семей.
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Новости Беларуси. Жилье для многодетных семей станет доступнее. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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