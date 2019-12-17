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ДТП на перекрёстке в центре Лунинца. “Пежо” выбросило на тротуар, и там сбило пешехода
18.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Госпитализирована женщина-пешеход. Как рассказали очевидцы аварии, “Пежо” двигался по улице 50 лет Октября, уходил от столкновения с двигавщимся по второстепенной дороге “Фордом”.
“Пежо” выбросило на тротуар возле киоска “Брестоблсоюзпечать”, где обычно очень многолюдно.
Пострадавшая госпитализирована в Лунинецкую ЦРБ. На этом участке перекрывалось движение.
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Госпитализирована женщина-пешеход. Как рассказали очевидцы аварии, “Пежо” двигался по улице 50 лет Октября, уходил от столкновения с двигавщимся по...
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