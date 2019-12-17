ДТП на перекрёстке в центре Лунинца. “Пежо” выбросило на тротуар, и там сбило пешехода

Источник материала: Виртуальный Брест

Госпитализирована женщина-пешеход. Как рассказали очевидцы аварии, “Пежо” двигался по улице 50 лет Октября, уходил от столкновения с двигавщимся по второстепенной дороге “Фордом”.





“Пежо” выбросило на тротуар возле киоска “Брестоблсоюзпечать”, где обычно очень многолюдно.













Пострадавшая госпитализирована в Лунинецкую ЦРБ. На этом участке перекрывалось движение.