Источник материала: Виртуальный Брест

Вслед за самым тёплым ноябрём мы с вами переживаем, наверняка, и самый тёплый декабрь. На фото - слива, 18 декабря 2019 года.

Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах" alt="В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576669829779445.jpg">



А на кустах и деревьях вовсю набухают почки.





Пока морозов по прогнозу не просматривается в этом месяце, может быть январь будет прохладным.









В Бресте сегодня так тепло, что встречаются люди в майках :-)





А эти ребята на мотоциклах гоняют по городу в костюмах ДМ (какая погода, такие и упряжки), прикупили конфет и раздают их детям.



