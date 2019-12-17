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В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах

18.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вслед за самым тёплым ноябрём мы с вами переживаем, наверняка, и самый тёплый декабрь. На фото - слива, 18 декабря 2019 года.

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А на кустах и деревьях вовсю набухают почки.

В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах

Пока морозов по прогнозу не просматривается в этом месяце, может быть январь будет прохладным.

В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах

В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах

В Бресте сегодня так тепло, что встречаются люди в майках :-)

В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах

А эти ребята на мотоциклах гоняют по городу в костюмах ДМ (какая погода, такие и упряжки), прикупили конфет и раздают их детям.

В Бресте в декабре расцвела слива, набухают почки, деды морозы ездят на мотоциклах

 
Теги: Брест
 
 
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  Вслед за самым тёплым ноябрём мы с вами переживаем, наверняка, и самый тёплый декабрь. На фото - слива, 18 декабря 2019 года. А на кустах и деревьях вовсю набухают...
 
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