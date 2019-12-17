Михаил Боярский вновь высказался о роли женщин

Источник материала: Tut.by

«Заслуженный Д’Артаньян России» Михаил Боярский, похоже, установил себе планку — одно сексистское интервью в полгода. В мае он «отметился» в YouTube-шоу «А поговорить?», назвав женщину ломовой лошадью, а на сей раз решил транслировать свои идеи с телеэкранов, пишет «Super».



Фото с сайта showbiz-world.ru

В эфире программы «Сегодня вечером» на российском Первом канале Боярский подробно высказался о роли женщины в семье и вообще в обществе. И в свойственной ему манере — не щадя феминисток и здравый смысл.

— Мать прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом Богом. По-другому будет извращение в ту или другую сторону.

Мужчина тащит, оберегает, достает и получает от этого радость. А жена должна созерцать все это и говорить: «Большое тебе спасибо, мой родной»! Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту! — считает главный российский мушкетер.