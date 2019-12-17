Skoda показала интерьер нового кроссовера

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda опубликовала первый дизайн-скетч нового компактного концептуального кроссовера Vision In, призванного дать представление о серийной модели для индийского рынка. Премьера автомобиля состоится 5 февраля на мотор-шоу в Нью-Дели.



Фото: Skoda

Пока лишь известно, что длина автомобиля составит 4260 мм, что на 122 мм короче кроссовера Karoq. Судя по изображению, Skoda Vision In получит переднюю панель, стилизованную под фронтальную часть кузова автомобилей чешской марки, цифровую «приборку», большой отдельный дисплей мультимедиа, а также электронный селектор трансмиссии.

На мультифункциональном трехспицевом рулевом колесе видны клавиши активации системы голосового управления, круиз-контроля и функции помощи соблюдения рядности движения.

Серийный автомобиль построят на модульном шасси MQB-A0, которое лежит в основе, например, европейского Volkswagen Polo нового поколения, а также хетчбэка Skoda Scala и кроссовера Skoda Kamiq. По предварительным данным, товарную версию Vision In выпустят во второй половине 2020 года, а вслед за ним в 2021 году появится новый седан, построенный на том же шасси.