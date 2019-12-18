Стартовала работа по подготовке к проведению областного конкурса по присвоению почетного звания «Человек года Витебщины»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Среди основных критериев присвоения почетного звания – значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и деловые качества кандидатов. Помимо этого, при подборе претендентов обязательно учитываются данные о привлечении к административной ответственности, об отсутствии либо наличии судимости.

Кандидаты на победу определяются по итогам работы в течение года. Документы на их выдвижение принимаются в горрайисполкомах по территориальному принципу до 31 декабря текущего года включительно. В последующем участники пройдут через отборное «сито», в результате чего определятся 50 победителей. Им будет присвоено почетное звание с вручением специального диплома и выплатой денежного вознаграждения.

Профессиональные заслуги лучших представителей трудовых коллективов, организаций, учреждений из всех регионов области отметят в 5 номинациях: «Промышленность, торговля и услуги, финансовая деятельность, малый и средний бизнес», «Агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство», «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, связь, транспорт и коммуникации», «Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, молодежь)», «Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, деятельность органов местного управления и самоуправления, общественных организаций».

К слову, конкурс проводится ежегодно с целью стимулирования творческого труда, пропаганды инновационных идей, передового опыта. Он призван подчеркнуть ценность заслуг и достижений жителей области и их вклад в общее дело развития региона. За всю историю почетного звания «Человек года Витебщины» удостоена тысяча человек. Присваивается, как правило, лишь однажды, но оправдывают его лауреаты изо дня в день.

Имена лучших представителей региона назовут в феврале 2020-го. По традиции билборды с их фотографиями на протяжении года будут украшать населенные пункты Витебщины.

Вся подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Витебского облисполкома в разделе ”Конкурсы“ / ”Человек года Витебщины“.

Источник: официальный сайт Витебского облисполкома.