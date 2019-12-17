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Финал «Звездных войн» будут показывать даже ночью
Источник материала: Tut.by
Минские кинотеатры приглашают на ночные показы фантастического боевика
Учитывая ажиотаж премьерной картины о финале «Звездных войн», кинотеатры Минска подготовились и предлагают столичным зрителям интересную возможность — провести ночь в кино вместе с любимыми персонажами. Мы насчитали как минимум 22 ночных сеанса в Минске, после которых вам, возможно, придется добираться домой на такси. Показы пройдут в кинотеатрах 3D Кино в Замке, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, Silver Screen в ТЦ «Галилео», Беларусь, Киев, Салют.
Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны. Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Вас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
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Минские кинотеатры приглашают на ночные показы фантастического боевика «Звездные войны: Скайуокер. Восход», который выходит в прокат 19 декабря. Поздние сеансы...
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