Финал «Звездных войн» будут показывать даже ночью

Источник материала: Tut.by

Минские кинотеатры приглашают на ночные показы фантастического боевика «Звездные войны: Скайуокер. Восход» , который выходит в прокат 19 декабря. Поздние сеансы продлятся всю премьерную неделю.





Учитывая ажиотаж премьерной картины о финале «Звездных войн», кинотеатры Минска подготовились и предлагают столичным зрителям интересную возможность — провести ночь в кино вместе с любимыми персонажами. Мы насчитали как минимум 22 ночных сеанса в Минске, после которых вам, возможно, придется добираться домой на такси. Показы пройдут в кинотеатрах 3D Кино в Замке, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, Silver Screen в ТЦ «Галилео», Беларусь, Киев, Салют.

Легендарная сага, покорившая миллионы поклонников в самых разных странах, возвращается на большие экраны. Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Вас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Когда: с 19 декабря Где: в минских кинотеатрах Сколько: на ночной сеанс — от 7 рублей Выбрать сеанс и купить билет

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