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В продаже появилась новая версия Duster. Чем привлекает внедорожник за 28 900 рублей?
18.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
DusterBlackline за 28 900 рублей – таково новое предложение по популярному внедорожнику от белорусских дилеров Renault. Попробуем разобраться, что это за версия, и почему она настолько доступна.
С ценой все просто и понятно: за сопоставимые деньги (до 29 000 рублей) предложения по внедорожникам аналогичного класса можно пересчитать по пальцам одной руки.
И вот, покупателям представлен DusterBlacklineс доступной ценой и внушительным списком действительно полезных в повседневной эксплуатации опций.
В пасмурную сырую погоду владельцу автомобиля серии Blackline наверняка пригодятся штатные противотуманные фары, свет которых существенно улучшает обзор с места водителя в подобных погодных условиях.
В дополнение к этому те, кто создавал DusterBlackline, добавили во все машины лимитированной серии круиз-контроль, позволяющий не только двигаться с заданной водителем скоростью, а и устанавливать для машины скоростные лимиты, дабы избежать возможных штрафов за их превышение.
Под капотом у DusterBlackline экономичный 114-сильный бензиновый силовой агрегат, помимо невысокого расхода топлива (7,4 л/100 км в смешанном цикле), предлагающий оптимальное для компактного внедорожника сочетание мощности и тяги.
Внешне машины лимитированной серии DusterBlackline легко отличить от обычных RenaultDuster не только по темным цветам окраски кузова, а и по легкосплавным дискам дизайна THEMAGris и, опять же, окрашенным в черный цвет продольным рейлингам на крыше автомобиля.
Независимо от того, где планируется эксплуатировать DusterBlacklinе, его энергоемкая и надежная подвеска сделает любую поездку комфортабельной и приятной.
Более подробно познакомиться с внедорожниками Dusterлимитированной серии Blacklineпо цене 28 900 рублей можно в ближайшем дилерском центре Renaultв Беларуси.
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Михаил Владимиров
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DusterBlackline за 28 900 рублей – таково новое предложение по популярному внедорожнику от белорусских дилеров Renault. Попробуем разобраться, что это за версия, и почему она...
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