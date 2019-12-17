В продаже появилась новая версия Duster. Чем привлекает внедорожник за 28 900 рублей?

Источник материала: Слуцк Город

DusterBlackline за 28 900 рублей – таково новое предложение по популярному внедорожнику от белорусских дилеров Renault. Попробуем разобраться, что это за версия, и почему она настолько доступна.





Лимитированная серия Blacklineсоздана специально для белорусского рынка и сочетает в себе два важных для потенциального покупателя фактора: привлекательную цену и оптимальный пакет опций.

С ценой все просто и понятно: за сопоставимые деньги (до 29 000 рублей) предложения по внедорожникам аналогичного класса можно пересчитать по пальцам одной руки.





RenaultDuster, в силу своих эксплуатационных характеристик, в этом списке стоит особняком.За пять лет продаж он, как и его предшественник, не однажды доказал свою надежность и неприхотливость в эксплуатации, благодаря чему за ним вполне заслуженно закрепилась репутация честного внедорожника.

И вот, покупателям представлен DusterBlacklineс доступной ценой и внушительным списком действительно полезных в повседневной эксплуатации опций.

В пасмурную сырую погоду владельцу автомобиля серии Blackline наверняка пригодятся штатные противотуманные фары, свет которых существенно улучшает обзор с места водителя в подобных погодных условиях.





Уюта в салоне водителю и пассажирам DusterBlackline, без сомнений, добавит также предлагаемый в качестве стандартного оборудования полуавтоматический кондиционер.

В дополнение к этому те, кто создавал DusterBlackline, добавили во все машины лимитированной серии круиз-контроль, позволяющий не только двигаться с заданной водителем скоростью, а и устанавливать для машины скоростные лимиты, дабы избежать возможных штрафов за их превышение.

Под капотом у DusterBlackline экономичный 114-сильный бензиновый силовой агрегат, помимо невысокого расхода топлива (7,4 л/100 км в смешанном цикле), предлагающий оптимальное для компактного внедорожника сочетание мощности и тяги.





При этом, как и у топ-комплектаций, предлагаемых по более высоким ценам, в списке стандартного оборудования DusterBlackline есть: подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передние электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, центральный замок, бортовой компьютер, штатная аудиосистема с Bluetooth и управлением на руле. Внешние зеркала DusterBlackline оборудованы электроприводом и обогревом, ну а открыть автомобиль, само собой разумеется, можно дистанционно.

Внешне машины лимитированной серии DusterBlackline легко отличить от обычных RenaultDuster не только по темным цветам окраски кузова, а и по легкосплавным дискам дизайна THEMAGris и, опять же, окрашенным в черный цвет продольным рейлингам на крыше автомобиля.





Помимо перечисленных выше опций, как и все без исключенияRenaultDuster, лимитированная серия Blackline за 28 900 рублей предлагает своим покупателям 210 мм дорожного просвета, впечатляющие параметры геометрической проходимости (угол въезда – 30 град., угол съезда – 36 град., угол рампы (переката) 23 град.), штатную стальную защиту моторного отсека и вместительное багажное отделение.

Независимо от того, где планируется эксплуатировать DusterBlacklinе, его энергоемкая и надежная подвеска сделает любую поездку комфортабельной и приятной.

Более подробно познакомиться с внедорожниками Dusterлимитированной серии Blacklineпо цене 28 900 рублей можно в ближайшем дилерском центре Renaultв Беларуси.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Михаил Владимиров

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.