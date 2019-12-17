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«Где предел наглости и хамству?» Близкие Заворотнюк возмущены преследованием актрисы

18.12.2019 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные Анастасии Заворотнюк в Instagram-аккаунте в поддержку актрисы опубликовали фотографии нескольких мужчин, обвиняя их в преследовании и попытке подкупа персонала больницы, в которой, предположительно, находится актриса, пишет Газета.ru.

Близкие знаменитости разместили несколько снимков, на которых запечатлены «охотники за горячим материалом» и обратились к ним с вопросом:

— Есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?

Родные Заворотнюк посетовали на то, что ее преследователи думают лишь о карьерных амбициях, недальновидно полагая, что никогда не окажутся «на месте героев своих репортажей».

— Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко. — гласит подпись к публикации. — Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным добра!

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк из-за опухоли в мозге парализовало всю правую часть тела. Утверждалось, что в настоящее время Заворотнюк передвигается только на инвалидной коляске. За ней ухаживают муж и мать. Родные актрисы очень жестко отреагировали на это заявление.

 
 
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Об этом они написали в Insagram-аккаунте в поддержку Анастасии.
 
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