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Минздрав Беларуси издал приказ об упрощении получения водительских справок

18.12.2019 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав Беларуси издал приказ об упрощении получения водительских справок
Фото из открытых источников

Министерством здравоохранения издан приказ «О реализации пилотного проекта по оптимизации работы медицинских водительских комиссий», сообщили в пресс-службе ведомства. Предполагается, что получить медсправку для водителей станет проще.

Минздрав Беларуси издал приказ об упрощении получения водительских справок Минздрав Беларуси упростил требования к получению водительских справок

Проект пока будет работать в трех местах: в 24-й поликлинике в Минске, Столбцовской центральной районной больнице, а также гомельской поликлинике №7. В Минздраве пояснили, что кандидаты в водители и водители механических транспортных средств категорий «А», «АМ» и «В» смогут за один день получить медсправку о состоянии здоровья, подтверждающую их годность к управлению механическими транспортными средствами.

Изменения заключаются в том, что людям не придется самим брать выписки из амбулаторных карт в своих поликлиниках. Водительские медкомиссии будут запрашивать документы онлайн. Для этого водители должны будут зарегистрироваться на сайте одного из трех перечисленных медучреждений и в личном кабинете, дав согласие на запрос информации, составляющей врачебную тайну.

Пилотный проект будет реализовываться в течение шести месяцев в отношении здоровых и практически здоровых граждан, которые по состоянию здоровья отнесены к группам диспансерного наблюдения Д (I) и (или) Д (II). Граждане должны проживать не менее пяти лет в районе обслуживания одного из трех названных учреждений здравоохранения. Должен быть соблюден и ряд других условий, касающихся здоровья водителя.

Если проект будет признан успешным и получит поддержку граждан и медицинского сообщества, его распространят на все регионы Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока пилотный проект реализован в двух поликлиниках и одной больнице страны.
 
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