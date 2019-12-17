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Бизнес просит городские власти определиться с правилами по наружной рекламе

18.12.2019 14:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

На нем с участием органов госуправления и бизнес-сообщества обсудили перспективы развития рынка наружной рекламы, вопросы совершенствования рекламно-информационного оформления города, построения предсказуемых и инвестиционно-привлекательных условий регулирования отрасли.

Председатель РСПП Александр Швец подчеркнул, что главным вопросом является четкая правоприменительная практика Мингорисполкомом законодательства о наружной рекламе. «В ней на первом месте стоит стратегическая схема наружной рекламы в Минске, которая должна разрабатываться с участием бизнеса, городских властей, ученых, градостроителей, союза архитекторов», – отметил он.

По словам первого заместителя председателя РСПП Игоря Самкина, ранее возглавлявшего одну из ассоциаций рекламщиков, 20 с лишним лет в Минске рынок наружной рекламы пребывает в состоянии перманентного конфликта бизнеса и разрешительной системы.

«У 7 госнянек рекламное дитя без глазу», – поддержал коллегу учредитель ООО «Адверком» Андрей Шпит

Бизнес хочет понятности

«Необходимо выстраивание системы управления, мониторинга, перспектив развития, – это все то, что интересует бизнес. Он хочет понимать: что будет завтра. Без этого говорить о перспективах не приходится. А сегодня бизнес продолжает играть в угадайку: если вчера актуальными были предложения о размещении одних форм наружной рекламы, сегодня – другие. Где гарантия того, что через год они не окажутся бессмысленными? Бизнес хочет понятности в реализации своих возможностей», – заявил Игорь Самкин.

В принятом по итогам мероприятия проекте резолюции сказано, что для выработки решений, мониторинга текущих вопросов и стратегического планирования в сфере наружной рекламы требуется наличие «центра принятия решений» в Минске. Это поможет решить накопившиеся проблемы и разрешить противоречия, коих немало.

Центр принятия решений должен быть один

По мнению представителей бизнеса, необходимыми условиями взаимовыгодного партнерства являются:

  • систематизация подходов к наружной рекламе, исключение субъективности и неправомерности в принимаемых решениях;
  • создание постоянной структуры органов, ответственных за мониторинг, контроль и развитие наружной рекламы;
  • наделение этой структуры полномочиями «центра принятия решений»;
  • обеспечение преемственности решений, как гарантии для бизнеса и необходимого условия стратегического планирования и развития.

«Соблюдение подобного алгоритма и выполнение условий взаимной ответственности сможет стабилизировать и сбалансировать ситуацию, разрешит накопившиеся за многие годы противоречия и непонимание, т.к. снимет формальные основания, являющиеся причиной хаотичности и бессистемности в сфере осуществления, контроля и развития наружной рекламы», – резюмировали участники «круглого стола».

Текст: Антон Зарудницкий
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Теги: Минск
 
 
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Главным врагом для рынка наружной рекламы Минска является отсутствие системного подхода со стороны городских властей. Таков основной тезис проекта резолюции,...
 
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