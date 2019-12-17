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Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. И почти сенсационная новость. Витебский областной детский центр захватили Деды Морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как самые настоящие супергерои, сказочные волшебники спустились с крыши в больничные палаты, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым годом. Бородатые альпинисты накинули красные шубы поверх формы спасателей.
Таким необычным способом работники Витебского МЧС напомнили детям о том, что любой праздник должен быть не только веселым, но и безопасным.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного УМЧС:
Деды Морозы-спасатели подарили детям не только яркие впечатления. Из красных мешков сказочные персонажи доставали сладкие подарки и развивающие игрушки, конечно же, с акцентом на безопасность.
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Спасатели в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши больницы, чтобы поздравить детей с Новым годом
Новости Беларуси. И почти сенсационная новость. Витебский областной детский центр захватили Деды Морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как самые...
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