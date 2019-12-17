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Минтранс о перевозках в Польшу: 96 % тех, кто получил разрешения – это малые предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минтрансе прокомментировали проблему с так называемыми дозволами на въезд для белорусских перевозчиков на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, две страны обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений. Но Польша использует не все. А вот белорусам их не хватает.
Чтобы уравновесить ситуацию, в 2019 году применили новую формулу выдачи документов. Учитывали три фактора: выручка перевозчика, количество транспортных средств и выданных ранее разрешений. Перевозчики должны были вовремя подать заявку и показать эффективность своей работы. С этой оценкой согласились не все перевозчики. Как сообщили в Минтрансе: к диалогу готовы и уверяют, что новый метод распределения разрешений эффективный.
Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
При этом у самих перевозчиков было два года на то, чтобы принять участие в обсуждении новой формулы по распределению разрешений. Желающих было мало. Министерство инициировало в ближайшее время провести встречу перевозчиков, где попытаются прийти к общему знаменателю.
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Новости Беларуси. В Минтрансе прокомментировали проблему с так называемыми дозволами на въезд для белорусских перевозчиков на территорию Польши, сообщили в...
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