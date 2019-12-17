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27-летний футболист «Баварии» играет в детской форме
Источник материала: Tut.by
Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутинью вынужден играть в этом сезоне в детской форме. Более того, бразилец использует не оригинальную майку, а реплику. О проблеме полузащитника рассказал
Все дело в том, что в линейке домашней формы не оказалось нужного для Филиппе размера. Полузащитнику подошел только комплект для детей роста 176 см (сам Коутиньо 172 см). Такая форма продается в клубном магазине «Баварии» и несколько отличается от маек остальных игроков мюнхенской команды.
Интересно, что это касается только домашней формы. Гостевая майка Коутиньо оказалась по размеру.
В adidas обещали решить проблему к концу второго круга.
В последнем матче Филлиппе помог «Баварии» разгромить «Вердер» со счетом 6:1, забив три гола.
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Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутинью вынужден играть в этом сезоне в детской форме. Более того, бразилец использует не оригинальную майку, а...
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