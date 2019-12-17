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27-летний футболист «Баварии» играет в детской форме

18.12.2019 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутинью вынужден играть в этом сезоне в детской форме. Более того, бразилец использует не оригинальную майку, а реплику. О проблеме полузащитника рассказал официальный сайт Бундеслиги.


Reuters

Все дело в том, что в линейке домашней формы не оказалось нужного для Филиппе размера. Полузащитнику подошел только комплект для детей роста 176 см (сам Коутиньо 172 см). Такая форма продается в клубном магазине «Баварии» и несколько отличается от маек остальных игроков мюнхенской команды.

Интересно, что это касается только домашней формы. Гостевая майка Коутиньо оказалась по размеру.

В adidas обещали решить проблему к концу второго круга.

В последнем матче Филлиппе помог «Баварии» разгромить «Вердер» со счетом 6:1, забив три гола.

 
 
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Один из лидеров мюнхенской «Баварии» Филиппе Коутинью вынужден играть в этом сезоне в детской форме. Более того, бразилец использует не оригинальную майку, а...
 
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