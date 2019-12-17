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Билли Айлиш наконец показала видео, после которого не хочется умереть

18.12.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня калифорнийская певица Билли Айлиш отмечает день рождения. В честь своего 18-летия девушка выложила в Сеть позитивное видео, в котором ее не хоронят и даже не тушат окурки о ее лицо. Посмотрите это прямо сейчас, если не верите!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) on Dec 17, 2019 at 8:24pm PST

Главная сенсация года и автор вирусного трека Bad Guy поделилась в своем Instagram в кои-то веки веселым видео. Это детский ролик Билли, в который вмонтированы концертные лайвы певицы. Если в детстве малышка выступала только перед родителями, теперь повзрослевшая Айлиш собирает стадионы. Видео короткое и определенно стоящее вашего внимания.

Если соскучились по старой (не)доброй Билли, то вот, пожалуйста, ее свежий клип — тот самый, в котором о лицо девушки тушат сигареты. Зачем — мы рассказывали тут.

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Сегодня калифорнийская певица Билли Айлиш отмечает День рождения. В честь своего 18-летия девушка наконец-то выложила в Сеть позитивное видео, в котором ее не...
 
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