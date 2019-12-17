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Билли Айлиш наконец показала видео, после которого не хочется умереть
Источник материала: Tut.by
Сегодня калифорнийская певица Билли Айлиш отмечает день рождения. В честь своего 18-летия девушка выложила в Сеть позитивное видео, в котором ее не хоронят и даже
Главная сенсация года и автор вирусного трека Bad Guy поделилась в своем Instagram в кои-то веки веселым видео. Это детский ролик Билли, в который вмонтированы концертные лайвы певицы. Если в детстве малышка выступала только перед родителями, теперь повзрослевшая Айлиш собирает стадионы. Видео короткое и определенно стоящее вашего внимания.
Если соскучились по старой (не)доброй Билли, то вот, пожалуйста, ее свежий клип — тот самый, в котором о лицо девушки тушат сигареты. Зачем — мы рассказывали
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Сегодня калифорнийская певица Билли Айлиш отмечает День рождения. В честь своего 18-летия девушка наконец-то выложила в Сеть позитивное видео, в котором ее не...
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