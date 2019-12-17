Одна такая. В Минск приехала самая быстрая BMW в истории

Источник материала: Tut.by

В Минск привезли суперкар BMW M8 Competition Coupe — самый быстрый автомобиль в истории баварского бренда. Стоимость новинки — свыше 180 тысяч евро.





Суперкар M8 Competition Coupe стал самым редким и мощным автомобилем BMW, который привозили в Беларусь. Квота для всех стран СНГ составляет всего несколько единиц. В Беларуси новинка появилась одной из первых. Сейчас ее можно увидеть в шоуруме автоцентра «Автоидея», пока машина не пополнила чей-то автопарк.





«Немецкий концерн далеко не всем предоставляет такую возможность. Но белорусский рынок в этом году показывает феноменальный спрос на BMW: популярны кроссоверы и седаны, интерес есть и к спорткарам. Неудивительно, что завод передал нам под конец года по-настоящему эксклюзивный автомобиль, — отмечают в автоцентре „Автоидея“. — Новинка The M8 Competition Coupe, конечно, адресована настоящим ценителям — тем, кому важно, чтобы его автомобиль был единственным в стране или регионе. Суперкар дает невероятные эмоции на обычных трассах и спортивных треках».





BMW M8 Competition Coupe оснащен двигателем 625 «лошадей» — на 25 больше, чем у ближайшего «родственника». Первую сотню новинка покоряет за «три и две» — на 0,1 секунды раньше, чем BMW M5 Competition. Для безопасности максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч, которую можно расширить до 305 км/ч при выборе опции M Driver’s Package.





Суперкар обладает продвинутой системой тормозов с полной регулировкой. Можно свободно настраивать ходовую часть, тормоза, руль и другие элементы, что позволяет настроить автомобиль на спортивную езду на треке или комфортную — в городе. В салоне бросается в глаза дорогая отделка из кожи, алькантары и карбона. Предусмотрена также мощная акустика Bowers & Wilkins с объемным звучанием.