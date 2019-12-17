ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси вырастет стоимость проезда в некоторых поездах и автобусах

18.12.2019 16:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси вырастет стоимость проезда в некоторых поездах и автобусах
Фото из открытых источников

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало постановление №94 от 6 декабря 2019 года. В частности, согласно документу, в декабре вырастет стоимость билетов на некоторые поезда и автобусы.

В Беларуси вырастет стоимость проезда в некоторых поездах и автобусах Как купить билет на электричку онлайн?

Постановлением МАРТ повышаются предельные максимальные тарифы на услуги железнодорожных вокзалов, в том числе оформление и переоформление билетов на поезда. К примеру, тариф за оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий сейчас составляет 15 копеек, а станет 30 копеек. То есть билет на эти поезда подорожает на 15 копеек.

Также вырастет тариф на оформление билетов на международные поезда: «туда» – до 70 копеек (сейчас – 50 копеек), «обратно» – до 1 рубля (сейчас – 90 копеек). Подорожают услуги переоформления билетов в день отправления поезда: на региональные линии бизнес-класса – до 30 копеек (сейчас – 15 копеек), международные – до 70 копеек (сейчас – 50 копеек). Бронирование места сейчас стоит 25 копеек, будет – 30 копеек.

Станет дороже оформить возврат платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж. К примеру, услуга по возврату билета на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий (СНГ и страны Балтии) подорожает до 30 копеек (сейчас – 15 копеек). До такой же суммы подорожает и услуга по возврату абонентского билета на проезд в поездах городских линий и региональных линий эконом-класса. За оформление возврата билета на международный поезд по-прежнему нужно будет заплатить 90 копеек.

Еще одно изменение – вырастет тарифный сбор за бронирование места для проезда в пригородных и междугородных автобусах регулярного сообщения до 15 копеек.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение цен коснется поездов региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий, а также пригородных и междугородных автобусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жаркий рекорд. В Австралии воздух прогрелся до 41 градуса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика