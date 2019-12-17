В Беларуси вырастет стоимость проезда в некоторых поездах и автобусах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало постановление №94 от 6 декабря 2019 года. В частности, согласно документу, в декабре вырастет стоимость билетов на некоторые поезда и автобусы.

Постановлением МАРТ повышаются предельные максимальные тарифы на услуги железнодорожных вокзалов, в том числе оформление и переоформление билетов на поезда. К примеру, тариф за оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий сейчас составляет 15 копеек, а станет 30 копеек. То есть билет на эти поезда подорожает на 15 копеек.

Также вырастет тариф на оформление билетов на международные поезда: «туда» – до 70 копеек (сейчас – 50 копеек), «обратно» – до 1 рубля (сейчас – 90 копеек). Подорожают услуги переоформления билетов в день отправления поезда: на региональные линии бизнес-класса – до 30 копеек (сейчас – 15 копеек), международные – до 70 копеек (сейчас – 50 копеек). Бронирование места сейчас стоит 25 копеек, будет – 30 копеек.

Станет дороже оформить возврат платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж. К примеру, услуга по возврату билета на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий (СНГ и страны Балтии) подорожает до 30 копеек (сейчас – 15 копеек). До такой же суммы подорожает и услуга по возврату абонентского билета на проезд в поездах городских линий и региональных линий эконом-класса. За оформление возврата билета на международный поезд по-прежнему нужно будет заплатить 90 копеек.

Еще одно изменение – вырастет тарифный сбор за бронирование места для проезда в пригородных и междугородных автобусах регулярного сообщения до 15 копеек.